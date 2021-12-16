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الحربي يفتتح معرض “ملهمون” بالرياض

الحربي يفتتح معرض “ملهمون” بالرياض
https://almnatiq.net/?p=1085727
المناطق_الرياض

افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أمس، حفل انطلاق معرض ” ملهمون” الذي نظَّمته مؤسسة سعي الوقفية بهدف إبراز الموهوبين من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة .

وتضمَّن الحفل عدداً من العروض المرئية عن مؤسسة سعي وإنجازاتها في مجال التأهيل والتوظيف، بالإضافة إلى استعراض موهبة أحد المشاركين في المعرض.

وثمَّن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ما توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – ممثلةً بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخدمة وتمكين هذه الفئة من المجتمع ودعم كل الجهود الهادفة إلى تأهيلهم.

يُذكر أن الحفل شهد توقيع عقود توظيف لـ 105شباب وشابات من الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مناطق المملكة، من ضمنهم مجموعة من فئة الصّم التابعين لفرع وزازة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض.

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