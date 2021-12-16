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مسلحون يحاصرون مقر رئاسة الوزراء الليبية في طرابلس

مسلحون يحاصرون مقر رئاسة الوزراء الليبية في طرابلس
https://almnatiq.net/?p=1085740
المناطق_وكالات

كشفت وسائل إعلام ليبية، أن تشكيلات مسلحة حاصرت مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة بالعاصمة طرابلس، مساء الأربعاء.

وحسب المصادر الإعلامية، فإن التوتر ساد المنطقة بعد إعفاء المجلس الرئاسي لآمر منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أصدر المجلس الرئاسي الليبي بإقالة مروان، وتكليف عبد القادر خليفة بمنصب آمر منطقة طرابلس العسكرية.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس للغاية، إذ تستعد ليبيا لإجراء انتخابات رئاسية مقررة في 24 ديسمبر المقبل، تليها انتخابات برلمانية.

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