احدث الأخبار

وفد أمانة الشرقية وحفر الباطن يتعرف على استثمارات ملكية الجبيل
أبرز المواد
 وولفرهامبتون يقتنص الفوز وكريستال بالاس يتعادل
أبرز المواد
 دوري السيدات.. نسور جدة يتصدر.. والسهام يحقق فوزه الأول
أبرز المواد
 الأرصاد: ضباب وتدني في مدى الرؤية على المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 “غير منطقي”
يكتبون
 “الكاف” تحدد موعد قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
منوعات
 89 حالة وفاة بمرض غامض في السودان والصحة العالمية تحقق
أبرز المواد
 “أجفند” ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يستجيبان للاحتياجات الإنسانية في اليمن وسوريا
أبرز المواد
 التحالف: تدمير مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية من مطار صنعاء
أهم الاخبار
 ولي العهد يستعرض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية مع وزير الدفاع البريطاني
أبرز المواد
 القبض علي مقيمين اعتديا بالضرب على آخر بمحافظة سراة عبيدة
أبرز المواد
 ناسا تؤجل إطلاق التلسكوب “جيمس ويب” بسبب عطل فني
علوم وتكنولوجيا
عاجل

القتل “الأنيق”.. سويسرا تصدر ترخيصًا لـ “كبسولة الانتحار”

وفد أمانة الشرقية وحفر الباطن يتعرف على استثمارات ملكية الجبيل

وفد أمانة الشرقية وحفر الباطن يتعرف على استثمارات ملكية الجبيل

أبرز المواد
وولفرهامبتون يقتنص الفوز وكريستال بالاس يتعادل

وولفرهامبتون يقتنص الفوز وكريستال بالاس يتعادل

أبرز المواد
دوري السيدات.. نسور جدة يتصدر.. والسهام يحقق فوزه الأول

دوري السيدات.. نسور جدة يتصدر.. والسهام يحقق فوزه الأول

أبرز المواد
الأرصاد: ضباب وتدني في مدى الرؤية على المدينة المنورة

الأرصاد: ضباب وتدني في مدى الرؤية على المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة

89 حالة وفاة بمرض غامض في السودان والصحة العالمية تحقق

89 حالة وفاة بمرض غامض في السودان والصحة العالمية تحقق
https://almnatiq.net/?p=1085763
المناطق_وكالات

أرسلت منظمة الصحة العالمية فرقة عمل للاستجابة السريعة في جنوب السودان للتحقيق في مرض غامض أودى بحياة 89 شخصا على الأقل.

وأبلغت وزارة الصحة في جنوب السودان عن انتشار مرض غامض في بلدة فنجاك الشمالية بولاية جونغلي، ولم يتمكن العلماء المحليون من التعرف عليه.

وسيعمل فريق التحقيق على جمع عينات من الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، و«روسيا اليوم».

وقالت شيلا بايا، من منظمة الصحة العالمية، لشبكة «بي بي سي»: «قررنا إرسال فريق استجابة سريعة لتقييم المخاطر والتحقيق فيها. وهناك سنكون قادرين على جمع عينات من المرضى – ولكن الرقم الذي حصلنا عليه مؤقتا هو أن هناك 89 حالة وفاة».

وتعرضت المنطقة مؤخرا لفيضانات شديدة، وهي من أكثر المناطق تضررا بالفيضانات. وأوضحت بايا أن مجموعة العلماء اضطروا إلى دخول فنجاك عبر طائرة هليكوبتر بسبب ذلك، وينتظر الفريق الآن نقلهم لإعادتهم إلى العاصمة جوبا اليوم الأربعاء.

وبحسبما قاله لام تونغوار كويغونغ، وزير الأراضي والإسكان والمرافق العامة بولاية الوحدة المتاخمة لجونغلي، عززت الفيضانات الشديدة من انتشار الأمراض مثل الملاريا وتسببت في سوء التغذية لدى الأطفال نتيجة لنقص الغذاء. مضيفا أن النفط من حقول البترول في المنطقة أدى إلى تلوث المياه ما أسفر عن نفوق الحيوانات الأليفة.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الدولية (MSF)، التي تعمل في المنطقة، إن الفوضى الناجمة عن الفيضانات تزيد الآن من الضغط على المرافق الصحية.

وتابعت: «نشعر بقلق بالغ إزاء سوء التغذية، مع مستويات سوء التغذية الحاد الوخيم التي تبلغ ضعف عتبة منظمة الصحة العالمية، وتضاعف عدد الأطفال الذين يدخلون المستشفى بسبب سوء التغذية الحاد منذ بداية الفيضانات».

روابط ذات صلة

الصحة العالمية: الوضع بشأن أوميكرون ليس واضحا بشكل كامل حتى الآن

الصحة العالمية: الوضع بشأن أوميكرون ليس واضحا بشكل كامل حتى الآن
الصحة العالمية: انخفاض طفيف في فعالية لقاحات كورونا

الصحة العالمية: انخفاض طفيف في فعالية لقاحات كورونا
“الصحة العالمية”: العالم يواجه تسونامي من عدوى كورونا

“الصحة العالمية”: العالم يواجه تسونامي من عدوى كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements