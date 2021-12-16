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“غير منطقي”

“غير منطقي”
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بدريه آل عمر

في زمن المتغيرات يتم استخدام المصطلحات في غير مواقعها، وكذلك الأفعال مع غير أهلها، وأحياناً نقوم بسلسلة من الأفعال نحسبها صحيحة، وفي الواقع أنها غير منطقية في زمن المتغيرات، لذلك تظهر في المجتمع كثير من المتغيرات في الأخلاق والتعاملات بين الأشخاص، وعند رؤيتنا لذاتنا، والثقة بها، واختبارها في تعاملاتنا واعتبارها أمر مهم فإننا نبلغ كمال الثقة بالنفس، وكذلك بتربيتنا وأخلاقنا في جميع تعاملاتنا اليومية سواء كانت في البيت أو الشارع أو بيئة العمل، ومن المهم أن نبحث عن الخلل أولاً بأنفسنا، ومن ثم نبتعد عن كل ما يؤذي النفس ويهدم العلاقات بأخلاقنا ومبادئنا وبثقتنا نقود الأخرين بحب وقبول فلاننقاد تحت أي ظرف.. حيث أن تصرفاتنا مع الأخرين هي من تحدد من أنت، وكيف ينضم الأخرون لعالمك وتدخل في عوالمهم.

الأخلاق من أهم الصفات التي يتحلى بها الأنسان حيث أنها تفتح لنا أبوابًا كثيرةً في الحياة، وكذلك باختيارنا أن نغلق بها الأبواب من حولنا ونبلغ بها تمام الثقة وخاصة التي يتصف بها أصحاب العقول النيرة والنية السليمة.

حتى نبتعد عن غير المنطقي يجب أن نتعامل بمنطقية مُقنعة مع الجميع؛ لأن الدين والتربية والبيئة والمجتمع هي من تُشكل قناعات الإنسان وتجتمع في شخصيته.

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