احدث الأخبار

وفد أمانة الشرقية وحفر الباطن يتعرف على استثمارات ملكية الجبيل
أبرز المواد
 وولفرهامبتون يقتنص الفوز وكريستال بالاس يتعادل
أبرز المواد
 دوري السيدات.. نسور جدة يتصدر.. والسهام يحقق فوزه الأول
أبرز المواد
 الأرصاد: ضباب وتدني في مدى الرؤية على المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 “غير منطقي”
يكتبون
 “الكاف” تحدد موعد قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
منوعات
 89 حالة وفاة بمرض غامض في السودان والصحة العالمية تحقق
أبرز المواد
 “أجفند” ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يستجيبان للاحتياجات الإنسانية في اليمن وسوريا
أبرز المواد
 التحالف: تدمير مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية من مطار صنعاء
أهم الاخبار
 ولي العهد يستعرض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية مع وزير الدفاع البريطاني
أبرز المواد
 القبض علي مقيمين اعتديا بالضرب على آخر بمحافظة سراة عبيدة
أبرز المواد
 ناسا تؤجل إطلاق التلسكوب “جيمس ويب” بسبب عطل فني
علوم وتكنولوجيا
عاجل

القتل “الأنيق”.. سويسرا تصدر ترخيصًا لـ “كبسولة الانتحار”

وفد أمانة الشرقية وحفر الباطن يتعرف على استثمارات ملكية الجبيل

وفد أمانة الشرقية وحفر الباطن يتعرف على استثمارات ملكية الجبيل

أبرز المواد
وولفرهامبتون يقتنص الفوز وكريستال بالاس يتعادل

وولفرهامبتون يقتنص الفوز وكريستال بالاس يتعادل

أبرز المواد
دوري السيدات.. نسور جدة يتصدر.. والسهام يحقق فوزه الأول

دوري السيدات.. نسور جدة يتصدر.. والسهام يحقق فوزه الأول

أبرز المواد
الأرصاد: ضباب وتدني في مدى الرؤية على المدينة المنورة

الأرصاد: ضباب وتدني في مدى الرؤية على المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة

وولفرهامبتون يقتنص الفوز وكريستال بالاس يتعادل

وولفرهامبتون يقتنص الفوز وكريستال بالاس يتعادل
https://almnatiq.net/?p=1085779
المناطق_وكالات
وضع وولفرهامبتون حداً لنتائجه المهتزة التي عانى منها في مبارياته الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما اقتنص فوزًا صعبًا 1-0 من ملعب مضيفه برايتون،الأربعاء، في المرحلة الـ17 للمسابقة، التي شهدت تعادل كريستال بالاس مع ضيفه ساوثهامبتون2-2.
وارتفع رصيد وولفرهامبتون، الذي حقق فوزه الأول في البطولة منذ شهر تقريبًا، إلى 24 نقطة في المركز الثامن، في حين تجمد رصيد برايتون عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.
وتقمص النجم المغربي رومان سايس دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف وولفرهامبتون الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.
وخيم التعادل 2-2 على لقاء كريستال بالاس وضيفه ساوثهامبتون.
وارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 20 نقطة في المركز الحادي عشر، متفوقًا بفارق 3 نقاط على ساوثهامبتون، صاحب المركز الخامس عشر، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار في البطولة للمباراة السادسة على التوالي.
وتقدم كريستال بالاس مبكر بهدف في الدقيقة الثانية عن طريق الإيفواري ويلفرد زاها، لكن ساوثهامبتون أدرك التعادل عن طريق جيمس وارد براوس في الدقيقة 32.
واستغل ساوثهامبتون حالة الارتباك، التي عانى منها لاعبو كريستال بعد هدف التعادل، ليضيف الألباني أرماندو بروخا الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 36، غير أن النجم الغاني المخضرم جوردان أيو منح التعادل لكريستال بالاس، بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 65.

روابط ذات صلة

أستون فيلا يعبر نوريتش بثنائية

أستون فيلا يعبر نوريتش بثنائية
مانشستر سيتي يضرب ليدز يونايتد بسباعية نظيفة

مانشستر سيتي يضرب ليدز يونايتد بسباعية نظيفة
رقم قياسي.. 42 إصابة بكورونا في الدوري الإنجليزي ويونايتد في العزل

رقم قياسي.. 42 إصابة بكورونا في الدوري الإنجليزي ويونايتد في العزل

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements