البنك الدولي يعلن عن 93 مليار دولار لتمويل الدول الأكثر فقراً

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أعلن البنك الدولي، الأربعاء، أنّ “المؤسّسة الدولية للتنمية”، ذراعه المعنية بمساعدة البلدان الأشدّ فقراً، حصلت على تمويل قياسي قدره 93 مليار دولار لمساعدة هذه البلدان على التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19 وتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال البنك في بيان إنّ هذا “أكبر تجديد” على الإطلاق لموارد المؤسسة الدولية للتنمية التي تقدّم دعماً مالياً لـ74 دولة، غالبيتها في إفريقيا.

والمؤسسة الدولية للتنمية هي جزء من “مجموعة البنك الدولي” معنية بمساعدة أشدّ بلدان العالم فقراً من خلال تقديم قروض وهبات لبرامج تؤدّي إلى تعزيز النمو الاقتصادي والحدّ من عدم المساواة وتحسين الأوضاع المعيشية في هذه الدول.