احدث الأخبار

غوتيرش: إعلان إيران تركيب كاميرات في موقع كرج يظهر تعاون طهران الجيد
أبرز المواد
 “الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح علي عدة مناطق وضباب علي مناطق أخري
أبرز المواد
 مصر تسجل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 لقطة مؤثرة توثّق مأساة الجفاف في كينيا
أبرز المواد
 غرامة كبيرة وعقوبة بالسجن لحطّاب متهم بقطع مئات الأشجار
أبرز المواد
 كشف مذهل للعلماء بشأن ثقب درب التبانة الأسود
علوم وتكنولوجيا
 الرئيس الفرنسي لا يستبعد فرض التطعيم الإجباري ضد كورونا
أبرز المواد
 البنك الدولي يعلن عن 93 مليار دولار لتمويل الدول الأكثر فقراً
أبرز المواد
 مهتم في التقنية: تغيير الحالة في توكلنا وإصدار الرخص خلال يومين “تحايل”(فيديو)
أبرز المواد
 “الصحة” تربط الأداء الوظيفي والعلاوة بالجرعة الثالثة
أبرز المواد
 بريطانيا: التضخُّم يصل إلى أعلى مستوياته منذ عشر سنوات
الاقتصاد
 “أجفند” “ويونيتار” يوقعان اتفاقيتين لدعم الازدهار المستدام وتعزيز النظم الصحية
أبرز المواد
عاجل

القتل “الأنيق”.. سويسرا تصدر ترخيصًا لـ “كبسولة الانتحار”

غوتيرش: إعلان إيران تركيب كاميرات في موقع كرج يظهر تعاون طهران الجيد

غوتيرش: إعلان إيران تركيب كاميرات في موقع كرج يظهر تعاون طهران الجيد

أبرز المواد
“الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح علي عدة مناطق وضباب علي مناطق أخري

“الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح علي عدة مناطق وضباب علي مناطق أخري

أبرز المواد
مصر تسجل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر تسجل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
لقطة مؤثرة توثّق مأساة الجفاف في كينيا

لقطة مؤثرة توثّق مأساة الجفاف في كينيا

أبرز المواد

البنك الدولي يعلن عن 93 مليار دولار لتمويل الدول الأكثر فقراً

البنك الدولي يعلن عن 93 مليار دولار لتمويل الدول الأكثر فقراً
https://almnatiq.net/?p=1085803
المناطق_وكالات

أعلن البنك الدولي، الأربعاء، أنّ “المؤسّسة الدولية للتنمية”، ذراعه المعنية بمساعدة البلدان الأشدّ فقراً، حصلت على تمويل قياسي قدره 93 مليار دولار لمساعدة هذه البلدان على التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19 وتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال البنك في بيان إنّ هذا “أكبر تجديد” على الإطلاق لموارد المؤسسة الدولية للتنمية التي تقدّم دعماً مالياً لـ74 دولة، غالبيتها في إفريقيا.

والمؤسسة الدولية للتنمية هي جزء من “مجموعة البنك الدولي” معنية بمساعدة أشدّ بلدان العالم فقراً من خلال تقديم قروض وهبات لبرامج تؤدّي إلى تعزيز النمو الاقتصادي والحدّ من عدم المساواة وتحسين الأوضاع المعيشية في هذه الدول.

روابط ذات صلة

280 مليون دولار.. البنك الدولي يعلن عن مساعدة لأفغانستان

280 مليون دولار.. البنك الدولي يعلن عن مساعدة لأفغانستان
تقرير يكشف تداعيات “كارثة كورونا” على التعليم

تقرير يكشف تداعيات “كارثة كورونا” على التعليم
وزير التجارة: المملكة أولت اهتماماً بالغاً في تعزيز القدرات الوطنيَّة

وزير التجارة: المملكة أولت اهتماماً بالغاً في تعزيز القدرات الوطنيَّة

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements