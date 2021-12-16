احدث الأخبار

غوتيرش: إعلان إيران تركيب كاميرات في موقع كرج يظهر تعاون طهران الجيد
أبرز المواد
 “الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح علي عدة مناطق وضباب علي مناطق أخري
أبرز المواد
 مصر تسجل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 لقطة مؤثرة توثّق مأساة الجفاف في كينيا
أبرز المواد
 غرامة كبيرة وعقوبة بالسجن لحطّاب متهم بقطع مئات الأشجار
أبرز المواد
 كشف مذهل للعلماء بشأن ثقب درب التبانة الأسود
علوم وتكنولوجيا
 الرئيس الفرنسي لا يستبعد فرض التطعيم الإجباري ضد كورونا
أبرز المواد
 البنك الدولي يعلن عن 93 مليار دولار لتمويل الدول الأكثر فقراً
أبرز المواد
 مهتم في التقنية: تغيير الحالة في توكلنا وإصدار الرخص خلال يومين “تحايل”(فيديو)
أبرز المواد
 “الصحة” تربط الأداء الوظيفي والعلاوة بالجرعة الثالثة
أبرز المواد
 بريطانيا: التضخُّم يصل إلى أعلى مستوياته منذ عشر سنوات
الاقتصاد
 “أجفند” “ويونيتار” يوقعان اتفاقيتين لدعم الازدهار المستدام وتعزيز النظم الصحية
أبرز المواد
عاجل

القتل “الأنيق”.. سويسرا تصدر ترخيصًا لـ “كبسولة الانتحار”

غوتيرش: إعلان إيران تركيب كاميرات في موقع كرج يظهر تعاون طهران الجيد

غوتيرش: إعلان إيران تركيب كاميرات في موقع كرج يظهر تعاون طهران الجيد

أبرز المواد
“الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح علي عدة مناطق وضباب علي مناطق أخري

“الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح علي عدة مناطق وضباب علي مناطق أخري

أبرز المواد
مصر تسجل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر تسجل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
لقطة مؤثرة توثّق مأساة الجفاف في كينيا

لقطة مؤثرة توثّق مأساة الجفاف في كينيا

أبرز المواد

لقطة مؤثرة توثّق مأساة الجفاف في كينيا

لقطة مؤثرة توثّق مأساة الجفاف في كينيا
https://almnatiq.net/?p=1085825
المناطق_وكالات

تظهر صورة الزرافات الست، بأجسادها الهزيلة والمتشابكة، وهي ترقد على الأرض الجافة على شكل دوامة، حجم الدمار الذي خلّفه الجفاف في كينيا، تاركاً الناس والحيوانات يكافحون من أجل الغذاء والماء. وذكرت وكالة «جيتي ايماجيز» في تعليق على الصورة المحزنة التي التقطتها كاميرا المصور الصحافي، إد رام، أن الحيوانات كانت ضعيفة بالفعل ونفقت بعد أن علقت في الوحل، وكانت على ما يبدو تحاول الوصول إلى خزان قريب جفت مياهه تماماً.

روابط ذات صلة

بالفيديو || مشاهد مروعة لغرق حافلة ومصرع ركابها

بالفيديو || مشاهد مروعة لغرق حافلة ومصرع ركابها
4 نصائح للعناية بالبشرة الجافة في الشتاء

4 نصائح للعناية بالبشرة الجافة في الشتاء
تحويل أكثر مناطق العالم جفافا لحقول ملونة.. ماذا تعرف عن ظاهرة ازدهار الصحراء؟ (فيديو)

تحويل أكثر مناطق العالم جفافا لحقول ملونة.. ماذا تعرف عن ظاهرة ازدهار الصحراء؟ (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements