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“الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح علي عدة مناطق وضباب علي مناطق أخري

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https://almnatiq.net/?p=1085828
المناطق_الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الخميس بمشيئة الله تعالى فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها وكذلك على أجزاء من منطقتي حائل، القصيم وشرق الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك وكذلك المنطقة الغربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي فتكون جنوبية شرقية إلى شرقية جنوباً وجنوبية إلى جنوبية شرقية شمالاً بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .

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