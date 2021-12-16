غوتيرش: إعلان إيران تركيب كاميرات في موقع كرج يظهر تعاون طهران الجيد

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اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أن إعلان إيران تركيب كاميرات في موقع كرج يظهر تعاونها “الجيد” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال غوتيريش إن “إعلان إيران تركيب كاميرات في موقع كرج يظهر تعاون طهران الجيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على عملية بناء الثقة بين الطرفين”​​​.

وأضاف أن “الاتفاق النووي وثيقة مهمة وبنيته مفيدة جدا للسلام والاستقرار الدوليين وموقف الأمم المتحدة كان مؤيد دائما”.

ولفت إلى أن “الولايات المتحدة ستستخدم كل أدواتها وستبذل قصارى جهدها لضمان أن تسفر مفاوضات فيينا عن نتيجة جيدة”.