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غوتيرش: إعلان إيران تركيب كاميرات في موقع كرج يظهر تعاون طهران الجيد

غوتيرش: إعلان إيران تركيب كاميرات في موقع كرج يظهر تعاون طهران الجيد

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غوتيرش: إعلان إيران تركيب كاميرات في موقع كرج يظهر تعاون طهران الجيد

غوتيرش: إعلان إيران تركيب كاميرات في موقع كرج يظهر تعاون طهران الجيد
https://almnatiq.net/?p=1085831
المناطق_وكالات

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أن إعلان إيران تركيب كاميرات في موقع كرج يظهر تعاونها “الجيد” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال غوتيريش إن “إعلان إيران تركيب كاميرات في موقع كرج يظهر تعاون طهران الجيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على عملية بناء الثقة بين الطرفين”​​​.

وأضاف أن “الاتفاق النووي وثيقة مهمة وبنيته مفيدة جدا للسلام والاستقرار الدوليين وموقف الأمم المتحدة كان مؤيد دائما”.

ولفت إلى أن “الولايات المتحدة ستستخدم كل أدواتها وستبذل قصارى جهدها لضمان أن تسفر مفاوضات فيينا عن نتيجة جيدة”.

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