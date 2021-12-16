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مدير عام فرع الموارد البشرية بمنطقة الرياض يفتتح معرض “ملهمون”

مدير عام فرع الموارد البشرية بمنطقة الرياض يفتتح معرض “ملهمون”
https://almnatiq.net/?p=1085837
المناطق_الرياض

افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي مساء اليوم الأربعاء حفل انطلاق معرض ” ملهمون” الذي نظمته مؤسسة سعي الوقفية بهدف ابراز الموهوبين من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة .

احتوى الحفل على العديد من الكلمات الترحيبية والعروض المرئية عن مؤسسة سعي وانجازاتها في مجال التأهيل والتوظيف مع استعراض موهبة أحد المشاركين في المعرض تلا ذلك كلمة راعي الحفل مدير عام فزع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض والتي اوضح فيها مدى اهتمام الدولة حفظها الله ممثلةً بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخدمة وتمكين هذه الفئة من المجتمع ودعم كل الجهود الهادفة الى تأهيلهم ليصبحوا منتجين و مساهمين في بناء وطنهم وفي ختام الحفل كرم الدكتور الحربي المشاركين والجهات المساهمة في توفير عقود التوظيف مقدماً شكره لهم ولمؤسسة سعي الوقفية على مبادراتهم ودورهم الريادي في هذا المجال.

الجدير بالذكر ان الحفل شهد توقيع عقود توظيف 105شاب وشابة من الاشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مناطق المملكة من ضمنهم مجموعة من فئة الصم التابعين لفرع وزازة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض.

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