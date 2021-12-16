تونس تواجه الجزائر في نهائي البطولة بعد إقصائهما مصر وقطر

وسيطر المنتخب التونسي على معظم المباراة وصنع أكبر عدد من الفرص.

وكان يمكن لتونس أن تنتزع الفوز قبل دقائق من هدف اللقاء اليتيم، عندما أرسل المهاجم سيف الدين الجزيري رأسية من ركلة ركنية نحو مرمى “الفراعنة”، لكنه لم يتمكن من هز الشباك.

وأتيحت لمصر، التي عينت البرتغالي كارلوس كيروش مدربا في سبتمبر / أيلول، فرصة للتسجيل في وقت سابق من الشوط الثاني عندما سدد مصطفى فتحي الذي أصبح في مواجهة مرمى الخصم، كرة قوية اصطدمت بالعارضة.

وهذه هي الهزيمة الأولى لمصر في 19 مباراة منذ خروجها من نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وفي مباراة المربع الذهبي الثانية، هزمت الجزائر قطر بنتيجة 2-1 على ملعب الثمامة.

وتبادل المنتخبان الفرص الخطيرة في الشوط الأول، لكن انتظرا حتى الشوط الثاني لهز الشباك.

وافتتح “محاربو الصحراء” التسجيل، عندما تابع حسين بن عيادة من خارج منطقة الجزاء، كرة صدها الحارس القطري سعد الشيب، ليلمسها جمال الدين بن العمري برأسه ويحولها في الشباك في الدقيقة 59.

وعلى مشارف نهاية اللقاء، في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع، سجل البديل مونتاري هدف التعادل لأصحاب الأرض واضعا تمريرة عرضية في مرمى حارس المرمى الجزائري.

وامتدت المباراة إلى قرابة الدقيقة الـ 20 من الوقت بدل من الضائع، احتسب خلالها الحكم ضربة جزاء للجزائر بعد عرقلة ياسين إبراهيمي داخل منطقة الجزاء، لكن يوسف بلايلي أهدرها بعد أن صدها الشيب، ثم تابعها في الشباك عندما ارتدت إليه.