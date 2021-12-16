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مجموعات مسلحة تحاصر مقر رئاسة الوزراء الليبية

مجموعات مسلحة تحاصر مقر رئاسة الوزراء الليبية
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المناطق _ وكالات

حاصرت مجموعات مسلحة مقر رئاسة الوزراء الليبية لكنها لم تدخل إليه.

وشهد مقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس الليبية، انتشارا أمنيا كثيفا، وفق قناة العربية.

جاء ذلك بعد يوم من اندلاع قتال عنيف بين قوات عملية الكرامة التي يقودها المشير خليفة حفتر، وتشكيل تابع لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة سبها الواقعة بجنوب غرب ليبيا.

وسياسيا يعلق الليبيون الآمال على الانتخابات الليبية، التي كان من المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري، فيما أظهرت تقارير محلية ليبية، احتمالات لتأجيل ذلك الموعد.

ولاحقا أعلنت الأمم المتحدة دعمها لإجراء الانتخابات الليبية، على خلفية الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار لذلك البلد وإعادة بناء مؤسساته.

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