الكشف عن خطر مميت لـ”بخاخات الأنف”

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المناطق _ متابعات

قالت صحيفة الكونفيدنسيال الإسبانية، إن العقاقير الشائعة التي تضيق الأوعية المستخدمة في نزلات البرد تسبب الإدمان ومشاكل في القلب.

وتقتبس الصحيفة كلمات طبيب أنف وأذن وحنجرة في المستشفى السريري في سانتياجو دي كومبوستيلا، وعضو الجمعية الإسبانية لطب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة، كريستيان كالفو، الذي تحدث عن آلية الإدمان.

وقال: في الأيام الأولى، يعمل الدواء بشكل رائع، يضيق الغشاء المخاطي للأنف، ما يحرر المساحة ويسمح بالتنفس بشكل أفضل.

ومع ذلك، سرعان ما يتسبب في متلازمة الارتداد. بمعنى آخر، عندما يضعف تأثير الدواء، يتضخم الغشاء المخاطي بشكل أكبر. لذلك، يجب إعادة استخدام الدواء. هذا يخلق حلقة مفرغة.

بالإضافة إلى ذلك، تعاطي مثل هذه المواد يمكن أن يتسبب في زيادة الضغط، وانثقاب الحاجز الأنفي، والسكتة الدماغية، وكذلك إثارة مخاطر على نظام القلب والأوعية الدموية.

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