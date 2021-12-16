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مقتل جندي في قصف إسرائيلي على جنوب سوريا

مقتل جندي في قصف إسرائيلي على جنوب سوريا
https://almnatiq.net/?p=1085890
المناطق _ وكالات

قتل جندي جراء غارة جوية إسرائيلية على المنطقة الجنوبية في سوريا، حسبما أعلن مصدر عسكري سوري في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر أن “العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية”.

وأضاف أن وسائط الدفاع الجوي السورية “تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وأشار المصدر ذاته إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

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