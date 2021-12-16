مقتل جندي في قصف إسرائيلي على جنوب سوريا

المناطق _ وكالات

قتل جندي جراء غارة جوية إسرائيلية على المنطقة الجنوبية في سوريا، حسبما أعلن مصدر عسكري سوري في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.