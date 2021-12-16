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الرئيسان الصيني والروسي يبحثان في قمة افتراضية العلاقات الثنائية

الرئيسان الصيني والروسي يبحثان في قمة افتراضية العلاقات الثنائية
https://almnatiq.net/?p=1085896
المناطق _ وكالات

عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، قمة افتراضية، بحثا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين،

بالإضافة إلى عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال شي:” إن الصين وروسيا تحتاجان إلى القيام بالمزيد من الأعمال المشتركة لدعم المصالح الأمنية للجانبين بشكل أكثر

فعالية، إلى جانب التوصل إلى حلول مجدية لجائحة كورونا ( كوفيد – 19 ) وتغير المناخ وقضايا عالمية أخرى، والتمسك بحزم

بالإنصاف والعدالة الدوليين في عملية حل القضايا الدولية والعالمية الساخنة”.

 

بدوره أشاد الرئيس الروسي بمستوى العلاقات بين بلاده والصين، موضحا أن العلاقات بين موسكو وبكين تتميز بالرغبة المتبادلة

في جعل الحدود المشتركة حزاما للسلام الدائم وحسن الجوار.

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