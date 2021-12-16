مصرع تسعة أشخاص بحادث تحطم طائرة في جمهورية الدومينيكان

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لقي تسعة أشخاص مصرعهم الأربعاء بحادث تحطم طائرة ركاب كانت بصدد القيام برحلة بين سانتو دومينغو عاصمة جمهورية

الدومينيكان ومدينة ميامي الأمريكية، بحسب ما أعلنت الشركة المالكة للطائرة.

وقالت الشركة في بيان: “إنه ببالغ الأسف تعلن الشركة أن إحدى طائراتها تعرضت لحادث مأساوي في مطار لاس أميركاس (

مطار سانتو دومينغو ) أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها”.

يذكر أن الطائرة وهي من طراز “غالفستريم” كانت تقلّ طاقما من ثلاثة أفراد هم طياران ومضيفة، وستة ركاب بينهم طفلان

عمرهما أربع سنوات و13 عاما.