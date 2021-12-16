عاجل

القتل “الأنيق”.. سويسرا تصدر ترخيصًا لـ “كبسولة الانتحار”

تمويل قياسي..البنك الدولي يكشف عن مساعدة كبيرة للدول الفقيرة

تمويل قياسي..البنك الدولي يكشف عن مساعدة كبيرة للدول الفقيرة

أبرز المواد
اقتراب إعصار “راي” من الفلبين

اقتراب إعصار “راي” من الفلبين

أبرز المواد
اليابان تسجل عجزًا تجاريًا بقيمة 8ر954 مليار ين في نوفمبر الماضي

اليابان تسجل عجزًا تجاريًا بقيمة 8ر954 مليار ين في نوفمبر الماضي

أبرز المواد
مصرع تسعة أشخاص بحادث تحطم طائرة في جمهورية الدومينيكان

مصرع تسعة أشخاص بحادث تحطم طائرة في جمهورية الدومينيكان

أبرز المواد

مصرع تسعة أشخاص بحادث تحطم طائرة في جمهورية الدومينيكان

مصرع تسعة أشخاص بحادث تحطم طائرة في جمهورية الدومينيكان
https://almnatiq.net/?p=1085899
المناطق _ متابعات

لقي تسعة أشخاص مصرعهم الأربعاء بحادث تحطم طائرة ركاب كانت بصدد القيام برحلة بين سانتو دومينغو عاصمة جمهورية

الدومينيكان ومدينة ميامي الأمريكية، بحسب ما أعلنت الشركة المالكة للطائرة.

وقالت الشركة في بيان: “إنه ببالغ الأسف تعلن الشركة أن إحدى طائراتها تعرضت لحادث مأساوي في مطار لاس أميركاس (

مطار سانتو دومينغو ) أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها”.

يذكر أن الطائرة وهي من طراز “غالفستريم” كانت تقلّ طاقما من ثلاثة أفراد هم طياران ومضيفة، وستة ركاب بينهم طفلان

عمرهما أربع سنوات و13 عاما.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements