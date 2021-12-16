اقتراب إعصار “راي” من الفلبين

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اقترب إعصار “راي” من الفلبين حيث يبعد نحو 700 كيلومتر عن العاصمة مانيلا، مصحوبًا برياح شديدة تصل سرعتها نحو 165 كيلو

مترًا في الساعة، وزوابع تبلغ سرعتها إلى 205 كيلو مترات في الساعة.

وأوضح مكتب الأرصاد الجوية في الفلبين أنه من المتوقع أن يضرب الإعصار اليابسة بشكل مبدئي بالقرب من جزر ديناجات

وسيارجاو وبوكاس جراندي وأن العاصفة تتحرك باتجاه شمال غرب بسرعة 25 كيلو مترًا في الساعة.

وذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث أنها تنفيذ عمليات إجلاء وقائية فيما لا يقل عن 10 أقاليم، مما أثر على ما لا يقل عن

45383 شخصًا، محذرة من رياح مدمّرة قد تُلحق بالمباني والمزروعات أضراراً متوسّطة إلى شديدة، إضافة إلى خطر حدوث

فيضانات فتّاكة على طول الساحل.

ومن المتوقع أن يعبر الإعصار “راي” الفلبين من شرقها إلى غربها خلال الأيام المقبلة، قبل أن يبتعد عن الأرخبيل باتجاه فييتنام.