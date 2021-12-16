تعرف على فوائد الحصول على تطعيم كورونا لـ 4 فئات من الأطفال

المناطق _ متابعات

قالت اللجنة الدائمة للتطعيمات التابعة لمعهد روبرت كوخ الألماني، إنَّ التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد مفيد للأطفال في

عمر 5 إلى 11 عامًا، الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السمنة المفرطة وأمراض الرئة المزمنة والأورام ومتلازمة داون.

وأضافت اللجنة، أنَّ التطعيم ضد فيروس «كوفيد –19» المستجد مفيد أيضًا للأطفال، الذين يتصلون بأشخاص يرتفع لديهم خطر

اتخاذ الفيروس لمسارات مرضية خطيرة مثل الأشخاص، الذين يعانون من ضعف المناعة، وكبار السن.

وأوضحت اللجنة أن التطعيم ضد فيروس «كوفيد –19» يوفر للأطفال حماية من الآثار طويلة الأمد لكوفيد 19 فيما يعرف بـ (Long

Covid) ومن العواقب المترتبة على ما يعرف باسم «المتلازمة الالتهابية متعددة الأجهزة عند الأطفال».

متاعب الأطفال في تطعيم كورونا

وأردفت اللجنة أن التطعيم ضد فيروس “كوفيد –19” قد يؤدي إلى بعض المتاعب المؤقتة لدى الطفل، والتي تستمر لمدة يوم إلى

يومين، مثل ألم بموضع الحقن وصداع وتعب، كما يمكن أن يعاني الطفل من حمى وإسهال وألم بالعضلات والأطراف.

تحذيرات بعد التطعيم

وبعد تلقي التطعيم ينبغي عدم ممارسة الرياضة المكثفة لمدة أسبوع لتجنب العواقب المحتملة مثل التهاب عضلة القلب.

يُشار إلى أن لقاح كورونا المخصص للأطفال يحتوي على جرعة مخفضة من اللقاح، ويتم أخذه على جرعتين بفاصل زمني يتراوح

بين 3 و6 أسابيع.