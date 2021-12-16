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تشقق زوايا الفم قد تكون دليلًا على الإصابة بأمراض أخرى

تشقق زوايا الفم قد تكون دليلًا على الإصابة بأمراض أخرى
https://almnatiq.net/?p=1085917
المناطق _ متابعات

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية، إن تشقق زوايا الفم يُعدّ أكثر من مجرد مشكلة جمالية؛ حيث إنّه قد يشير إلى

مشكلة صحية أيضًا.

 

وأوضحت الرابطة أن تشقق زوايا الفم قد يرجع إلى أحد الأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد العصبي أو نقص المعادن والفيتامينات

مثل الحديد والزنك وفيتامين B2 أو العدوى مثل نزلة البرد الشديدة.

 

ويمكن مواجهة تشقق زوايا الفم من خلال استخدام مرهم يحتوي على الزنك أو كريم يحتوي على ديكسبانثينول؛ حيث تعمل

هذه المستحضرات على ترطيب زوايا الفم المتشققة وتسريع وتيرة تماثلها للشفاء.

وتتمتع الوصفات العشبية بهذا التأثير أيضًا مثل شاي المريمية وشاي البابونج وعسل المانوكا. كما تلعب التغذية الصحية المتوازنة

الغنية بالفيتامينات والمعادن دورًا مهمًا في مواجهة تشقق زوايا الفم.

 

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب للتحقق مما إذا كان تشقق زوايا الفم يرجع إلى مشكلة صحية إذا لم تتحسن الحالة بعد

اتباع هذه التدابير، خاصة إذا كان التشقق مصحوبا بأعراض أخرى مثل الحكة في اليد أو القدم أو فروة الرأس أو تقصف الشعر

والأظافر والتهاب الغشاء المخاطي المبطن للفم.

 

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