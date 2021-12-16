تشقق زوايا الفم قد تكون دليلًا على الإصابة بأمراض أخرى

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قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية، إن تشقق زوايا الفم يُعدّ أكثر من مجرد مشكلة جمالية؛ حيث إنّه قد يشير إلى

مشكلة صحية أيضًا.