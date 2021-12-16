احدث الأخبار

رجيم دوكان.. المراحل وفوائده الغذائية
أبرز المواد
 الكشف عن سبب سرعة انتشار أوميكرون وانخفاض حدة أعراضه
أبرز المواد
 الأرصاد: الشتاء لم يبدأ بعد.. وموجة باردة على الرياض في هذا الموعد
أبرز المواد
 حدث في مثل هذا اليوم منذ 91 عامًا.. أمر ملكي بإنشاء «الخارجية» وتعيين أول وزير لها
أبرز المواد
 لجنة توطين الوظائف بنجران تُنفذ جولات تفتيشية على محلات بيع النظارات
أبرز المواد
 رئيس وأعضاء أدبي الطائف يشكرون سمو الأمير خالد الفيصل بمناسبة اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي
أبرز المواد
 بركان سيميرو في إندونيسيا ينفث سحبًا ساخنة
أبرز المواد
 تشقق زوايا الفم قد تكون دليلًا على الإصابة بأمراض أخرى
أبرز المواد
 تعرف على فوائد الحصول على تطعيم كورونا لـ 4 فئات من الأطفال
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار النفط علي الرغم من تهديد”أوميكرون”
أبرز المواد
 تمويل قياسي..البنك الدولي يكشف عن مساعدة كبيرة للدول الفقيرة
أبرز المواد
 اقتراب إعصار “راي” من الفلبين
أبرز المواد
عاجل

القتل “الأنيق”.. سويسرا تصدر ترخيصًا لـ “كبسولة الانتحار”

رجيم دوكان.. المراحل وفوائده الغذائية

رجيم دوكان.. المراحل وفوائده الغذائية

أبرز المواد
الكشف عن سبب سرعة انتشار أوميكرون وانخفاض حدة أعراضه

الكشف عن سبب سرعة انتشار أوميكرون وانخفاض حدة أعراضه

أبرز المواد
الأرصاد: الشتاء لم يبدأ بعد.. وموجة باردة على الرياض في هذا الموعد

الأرصاد: الشتاء لم يبدأ بعد.. وموجة باردة على الرياض في هذا الموعد

أبرز المواد
حدث في مثل هذا اليوم منذ 91 عامًا.. أمر ملكي بإنشاء «الخارجية» وتعيين أول وزير لها

حدث في مثل هذا اليوم منذ 91 عامًا.. أمر ملكي بإنشاء «الخارجية» وتعيين أول وزير لها

أبرز المواد

رئيس وأعضاء أدبي الطائف يشكرون سمو الأمير خالد الفيصل بمناسبة اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي

رئيس وأعضاء أدبي الطائف يشكرون سمو الأمير خالد الفيصل بمناسبة اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي
9
https://almnatiq.net/?p=1085923
المناطق _ متابعات

أعرب رئيس وأعضاء النادي الأدبي الثقافي بالطائف، عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار

خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، بمناسبة اختيار الطائف عاصمة

للشعر العربي.

وقال رئيس النادي عطا الله بن مسفر الجعيد في تصريح له بمناسبة الإعلان عن اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي؛ خلال حفل

جائزة الأمير عبد الله الفيصل للشعر العربي لهذا العام الذي أقيم مساء أمس: فخر لنا جميعا أدباء ومثقفين وأهالي الطائف اختيار

أكاديمية الشعر العربي الطائف عاصمة للشعر العربي لهذا العام الذي يدل على أهمية الطائف أدبيا وثقافيا وامتدادا لدورها

الريادي في مجال الأدب العربي والشعر”.

 

وأكد أن اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي سيسهم – بإذن الله – في تعزيز مكانتها الأدبية والثقافية وإبراز الوجه المشرق للأدب

والشعر السعودي الذي يأتي تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على الجانب الثقافي.

وأوضح الجعيد أن النادي الأدبي الثقافي بالطائف سيطلق حزمة من الفعاليات الشعرية والأدبية احتفاءً بهذه المناسبة بالتعاون مع

أكاديمية الشعر العربي، معرباً عن شكره لرئيس جامعة الطائف الأمين العام لجائزة الأمير عبد الله الفيصل للشعر العربي الدكتور

يوسف عسيري ومدير الأكاديمية الدكتور منصور الحارثي واللجان والعاملين في الأكاديمية على جهودهم الكبيرة لدعم الحركة

الأدبية والثقافية.

روابط ذات صلة

خالد الفيصل متأثرًا خلال حديثه عن عبدالله الفيصل: كم افتقدك

خالد الفيصل متأثرًا خلال حديثه عن عبدالله الفيصل: كم افتقدك
أمانة الطائف تعزز تحسين المشهد الحضري وتعالج برنامج التشوه البصري فوريا

أمانة الطائف تعزز تحسين المشهد الحضري وتعالج برنامج التشوه البصري فوريا
جمعية الطائف لذوي الإعاقة تحتفي باليوم العالمي للإعاقة

جمعية الطائف لذوي الإعاقة تحتفي باليوم العالمي للإعاقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements