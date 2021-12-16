رئيس وأعضاء أدبي الطائف يشكرون سمو الأمير خالد الفيصل بمناسبة اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي

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أعرب رئيس وأعضاء النادي الأدبي الثقافي بالطائف، عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار

خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، بمناسبة اختيار الطائف عاصمة

للشعر العربي.

وقال رئيس النادي عطا الله بن مسفر الجعيد في تصريح له بمناسبة الإعلان عن اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي؛ خلال حفل

جائزة الأمير عبد الله الفيصل للشعر العربي لهذا العام الذي أقيم مساء أمس: فخر لنا جميعا أدباء ومثقفين وأهالي الطائف اختيار

أكاديمية الشعر العربي الطائف عاصمة للشعر العربي لهذا العام الذي يدل على أهمية الطائف أدبيا وثقافيا وامتدادا لدورها

الريادي في مجال الأدب العربي والشعر”.

وأكد أن اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي سيسهم – بإذن الله – في تعزيز مكانتها الأدبية والثقافية وإبراز الوجه المشرق للأدب

والشعر السعودي الذي يأتي تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على الجانب الثقافي.

وأوضح الجعيد أن النادي الأدبي الثقافي بالطائف سيطلق حزمة من الفعاليات الشعرية والأدبية احتفاءً بهذه المناسبة بالتعاون مع

أكاديمية الشعر العربي، معرباً عن شكره لرئيس جامعة الطائف الأمين العام لجائزة الأمير عبد الله الفيصل للشعر العربي الدكتور

يوسف عسيري ومدير الأكاديمية الدكتور منصور الحارثي واللجان والعاملين في الأكاديمية على جهودهم الكبيرة لدعم الحركة

الأدبية والثقافية.