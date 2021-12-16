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لجنة توطين الوظائف بنجران تُنفذ جولات تفتيشية على محلات بيع النظارات

لجنة توطين الوظائف بنجران تُنفذ جولات تفتيشية على محلات بيع النظارات
https://almnatiq.net/?p=1085927
المناطق _ متابعات

نفّذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولات تفتيشية على محلات بيع النظارات، بمدينة نجران ومحافظة حبونا، بهدف التأكد

من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، أن اللجنة

قامت بعمل جولات ميدانية على محلات ومنافذ بيع النظارات، وذلك للتأكد من تطبيق قرار التوطين، جرى خلال ذلك حصر 19

محلًا، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 22 موظفًا، فيما رصدت 17 من الوافدين يعملون بالنشاط من مختلف الجنسيات، إلى

جانب حصر 5 فرص عمل جديدة للسعوديين، وإنذار منشأة واحدة.

وأشار إلى أن نسبة التوطين في النشاط 58%، داعيًا أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين، المسارعة بتوظيف

المواطنين تفاديًا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

 

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