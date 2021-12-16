حدث في مثل هذا اليوم منذ 91 عامًا.. أمر ملكي بإنشاء «الخارجية» وتعيين أول وزير لها

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حدث في مثل هذا اليوم (16 ديسمبر) منذ 91 عامًا، إطلاق مسمى وزارة الخارجية، وتعيين الأمير فيصل بن عبد العزيز ليكون أول وزير خارجية بتاريخ المملكة.