حدث في مثل هذا اليوم منذ 91 عامًا.. أمر ملكي بإنشاء «الخارجية» وتعيين أول وزير لها نشر قبل 36 دقيقة - 10:03 صباحًا, 16 ديسمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1085930 المناطق _ متابعات حدث في مثل هذا اليوم (16 ديسمبر) منذ 91 عامًا، إطلاق مسمى وزارة الخارجية، وتعيين الأمير فيصل بن عبد العزيز ليكون أول وزير خارجية بتاريخ المملكة. وأوضحت دارة الملك عبد العزيز –عبر تويتر- أنَّه في ١٦ ديسمبر ١٩٣٠م (29/7/1349 هـ)، صدر أمر ملكي بتحويل اسم مديرية الشؤون الخارجية إلى وزارة الخارجية. وأضافت أن الأمر الملكي تضمن أن يكون أول وزير خارجية هو الأمير فيصل بن عبدالعزيز ونشر الامر الملكي في الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها رقم (315).
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