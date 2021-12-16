الأرصاد: الشتاء لم يبدأ بعد.. وموجة باردة على الرياض في هذا الموعد نشر قبل 31 دقيقة - 10:09 صباحًا, 16 ديسمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1085933 المناطق _ متابعات قال المختص في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إنَّ فصل الشتاء لم يبدأ بعد، مشيرًا إلى أنه يتبقى 5 أيام على دخول الشتاء فلكيًا والذي يبدأ 21- 22 ديسمبر. وأضاف “العقيل”، في تصريحات لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “الإخبارية”، أنه مازلنا في بداية الموسم، والأمطار كما هو معتاد في المملكة تزداد على المناطق الشمالية والوسطى. وأوضح المختص في المركز الوطني للأرصاد، أنه مع تحول اتجاه الرياح هذه الأيام إلى جنوبية- جنوبية غربية، يزيد معها الشعور بالدفء ولكنه لن يطول، فخلال الأيام المقبلة يعاود اتجاه الرياح للتحول إلى شمالية غربية لتعود درجات الحرارة المنخفضة. وأشار “العقيل”، إلى أنَّه من المتوقع غدًا في الرياض وصول درجة الحرارة الصغرى إلى 12 درجة مئوية، ومع الأسبوع القادم تكون درجات الحرارة أقل من 10 درجات، لافتا إلى أن أقل درجة حرارة متوقعة في المملكة ستكون في أبها حيث تصل إلى 4 درجات مئوية. فيديو | #الأرصاد: 5 أيام متبقية على دخول فصل الشتاء.. وموجة باردة قادمة إلى #الرياض الأسبوع المقبل بدرجات حرارة تصل إلى أقل من 10#برنامج_اليوم pic.twitter.com/EyFLBRDNRS — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 16, 2021
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