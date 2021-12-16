الأرصاد: الشتاء لم يبدأ بعد.. وموجة باردة على الرياض في هذا الموعد

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قال المختص في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إنَّ فصل الشتاء لم يبدأ بعد، مشيرًا إلى أنه يتبقى 5 أيام على دخول

الشتاء فلكيًا والذي يبدأ 21- 22 ديسمبر.