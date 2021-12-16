احدث الأخبار

رجيم دوكان.. المراحل وفوائده الغذائية
أبرز المواد
 الكشف عن سبب سرعة انتشار أوميكرون وانخفاض حدة أعراضه
أبرز المواد
 الأرصاد: الشتاء لم يبدأ بعد.. وموجة باردة على الرياض في هذا الموعد
أبرز المواد
 حدث في مثل هذا اليوم منذ 91 عامًا.. أمر ملكي بإنشاء «الخارجية» وتعيين أول وزير لها
أبرز المواد
 لجنة توطين الوظائف بنجران تُنفذ جولات تفتيشية على محلات بيع النظارات
أبرز المواد
 رئيس وأعضاء أدبي الطائف يشكرون سمو الأمير خالد الفيصل بمناسبة اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي
أبرز المواد
 بركان سيميرو في إندونيسيا ينفث سحبًا ساخنة
أبرز المواد
 تشقق زوايا الفم قد تكون دليلًا على الإصابة بأمراض أخرى
أبرز المواد
 تعرف على فوائد الحصول على تطعيم كورونا لـ 4 فئات من الأطفال
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار النفط علي الرغم من تهديد”أوميكرون”
أبرز المواد
 تمويل قياسي..البنك الدولي يكشف عن مساعدة كبيرة للدول الفقيرة
أبرز المواد
 اقتراب إعصار “راي” من الفلبين
أبرز المواد
عاجل

القتل “الأنيق”.. سويسرا تصدر ترخيصًا لـ “كبسولة الانتحار”

رجيم دوكان.. المراحل وفوائده الغذائية

رجيم دوكان.. المراحل وفوائده الغذائية

أبرز المواد
الكشف عن سبب سرعة انتشار أوميكرون وانخفاض حدة أعراضه

الكشف عن سبب سرعة انتشار أوميكرون وانخفاض حدة أعراضه

أبرز المواد
الأرصاد: الشتاء لم يبدأ بعد.. وموجة باردة على الرياض في هذا الموعد

الأرصاد: الشتاء لم يبدأ بعد.. وموجة باردة على الرياض في هذا الموعد

أبرز المواد
حدث في مثل هذا اليوم منذ 91 عامًا.. أمر ملكي بإنشاء «الخارجية» وتعيين أول وزير لها

حدث في مثل هذا اليوم منذ 91 عامًا.. أمر ملكي بإنشاء «الخارجية» وتعيين أول وزير لها

أبرز المواد

الكشف عن سبب سرعة انتشار أوميكرون وانخفاض حدة أعراضه

الكشف عن سبب سرعة انتشار أوميكرون وانخفاض حدة أعراضه
https://almnatiq.net/?p=1085936
المناطق _ وكالات

كشفت دراسة طبية حديثة، السبب وراء سرعة انتشار متحور كورونا الجديد “أوميكرون” وانخفاض حدة أعراضه في الوقت نفسه.

 

وأجرى باحثون في كلية الطب بجامعة هونج كونج، دراسة بشأن كيفية إصابة المتحور الجديد “أوميكرون”، الجهاز التنفسي

للبشر، لتظهر النتائج الأولية سرعة تكاثره داخل القصبة الهوائية بمعدل أسرع 70 مرة عن السلالات السابقة والفيروس الأصلي،

بحسب “سبوتنيك”.

 

وأشارت الدراسة إلى جانب يمكن اعتباره إيجابيًا، وهو أن إمكانية وصول “أوميكرون” إلى الرئتين أقل بكثير من الإصابة بفيروس

كورونا الأصلي، وهو مؤشر على انخفاض حدة أعراض المتحور الجديد.

 

يشار إلى أن متحوّر “أوميكرون”، الذي ظهر في جنوب إفريقيا مؤخرًا، انتشر في 63 دولة حول العالم، ويحتمل أنه سيكون أكثر

انتشارًا من سلالة “دلتا”، بحسب منظمة “الصحة العالمية”.

 

وأكَّدت المنظمة، أنَّ سلالة “أوميكرون” تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، فيما أصبحت اللقاحات أقل فاعلية، بشأن منع حالات الإصابة

الشديدة أو الوفاة بالفيروس.

 

روابط ذات صلة

تعرف على فوائد الحصول على تطعيم كورونا لـ 4 فئات من الأطفال

تعرف على فوائد الحصول على تطعيم كورونا لـ 4 فئات من الأطفال
ارتفاع أسعار النفط علي الرغم من تهديد”أوميكرون”

ارتفاع أسعار النفط علي الرغم من تهديد”أوميكرون”
هل يحتاج العالم لقاحات خاصة ب”أوميكرون”؟..فاوتشي يحسم الجدل

هل يحتاج العالم لقاحات خاصة ب”أوميكرون”؟..فاوتشي يحسم الجدل

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements