الكشف عن سبب سرعة انتشار أوميكرون وانخفاض حدة أعراضه نشر قبل 25 دقيقة - 10:14 صباحًا, 16 ديسمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1085936 المناطق _ وكالات كشفت دراسة طبية حديثة، السبب وراء سرعة انتشار متحور كورونا الجديد “أوميكرون” وانخفاض حدة أعراضه في الوقت نفسه. وأجرى باحثون في كلية الطب بجامعة هونج كونج، دراسة بشأن كيفية إصابة المتحور الجديد “أوميكرون”، الجهاز التنفسي للبشر، لتظهر النتائج الأولية سرعة تكاثره داخل القصبة الهوائية بمعدل أسرع 70 مرة عن السلالات السابقة والفيروس الأصلي، بحسب “سبوتنيك”. وأشارت الدراسة إلى جانب يمكن اعتباره إيجابيًا، وهو أن إمكانية وصول “أوميكرون” إلى الرئتين أقل بكثير من الإصابة بفيروس كورونا الأصلي، وهو مؤشر على انخفاض حدة أعراض المتحور الجديد. يشار إلى أن متحوّر “أوميكرون”، الذي ظهر في جنوب إفريقيا مؤخرًا، انتشر في 63 دولة حول العالم، ويحتمل أنه سيكون أكثر انتشارًا من سلالة “دلتا”، بحسب منظمة “الصحة العالمية”. وأكَّدت المنظمة، أنَّ سلالة “أوميكرون” تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، فيما أصبحت اللقاحات أقل فاعلية، بشأن منع حالات الإصابة الشديدة أو الوفاة بالفيروس.
التعليقات (٠) اضف تعليق