رجيم دوكان.. المراحل وفوائده الغذائية

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رجيم دوكان هو نظام غذائي مميز يساعد على إنقاص الوزن، ويعتمد على تناول البروتين الخالي من الدهون والتقليل من الكربوهيدرات.

يشبه رجيم دوكان رجيم الكيتو إلى حد كبير، وقد أثبت كفاءة حيث يتيح الخسارة السريعة في الوزن دون الشعور بالجوع.

ويتكون رجيم دوكان من 4 مراحل، وذلك بعد حساب وزن الشخص ومراعاة العمر والوزن الذي تم فقده من قبل.

مراحل رجيم دوكان

مرحلة الهجوم (البروتين النقي)

تعتبر هذه المرحلة أقسى مراحل رجيم دوكان، وذلك لأنها تعمل على تقييد وتحديد الأطعمة التي يتم تناولها، حيث أن مرحلة الهجوم تقوم على عمل صدمة للجسم من خلال تناول البروتين فقط، ومن الأطعمة المسموح بتناولها:

– لحم الخروف والأرانب ولحم البقر الخالي من الدهون.

– السمك بجميع أنواعه.

– لحم الدجاج والبيض.

– التوفو والمشروبات التي لا تحتوي على السعرات الحرارية.

– منتجات الألبان الخالية من الدهون.

– شرب لتر ونصف من الماء يوميا.

– تناول الأعشاب والتوابل في مرحلة الهجوم فقط.

وتستمر هذه المرحلة ما بين 5 إلى 10 أيام للوصول إلى نتائج سريعة.

مرحلة الاستمرار

وفي هذه المرحلة يتم التبديل بشكل يومي بين البروتينات الخالية من الدهون، ثم يضاف إليها الخضراوات غير النشوية مع 2 ملعقة من نخالة الشوفان.

ومن الخضراوات التي يتم تناولها خلال هذه المرحلة:

– البروكلي والملفوف والقرنبيط.

– الخضروات الورقية مثل السبانخ والخس.

– الخرشوف، الهليون.

– الطماطم والكرفس والخيار.

– الفاصولياء الخضراء.

– البصل والكراث واليقطين.

– ملعقة من الجزر أو البنجر يتم تناولها يوميا.

– ملعقتان من نخالة الشوفان بشكل يومي وإلزامي.

– ملعقة صغيرة من الزيت.

ولا يسمح بتناول أي خضروات أو فواكه أخرى غير مذكورة في هذه القائمة.

مرحلة الدمج

يتم في هذه المرحلة تناول البروتينات مع التبديل مع تناول الخضروات غير النشوية والبروتين، كما يتم تضمين مجموعات غذائية أخرى تحتوي على الكربوهيدرات والدهون، ويتم إيقاف تناول البروتين الخالي من الدهون يوم واحد فقط في الأسبوع مع الحرص على تناول ملعقتان ونصف من نخالة الشوفان.

ويتم احتساب فترة الدمج على حسب كل كيلو جرام تم فقده خلال المرحلة الأولى والثانية ويتم تقديمها بحوالي 5 أيام لكل كيلو جرام.

مرحلة التثبيت

خلال هذه المرحلة يتم التخفيف في قواعد نظام دوكان مع الحفاظ على ثبات الوزن، ويتم إضافة 3 ملاعق يوميا من نخالة الشوفان ولا توجد أي أطعمة محظورة في هذه المرحلة مع مراعاة بعض الشروط منها:

– تناول الأطعمة التي ذكرت في المراحل السابقة.

– تخصيص يوم في الأسبوع للبروتين.

– عدم استخدام المصعد واستخدام بالسلم إن أمكن.

– ممارسة الرياضة لمدة ثلث ساعة يوميا.

– تناول 3 ملاعق كبيرة من نخالة الشوفان.

تعتبر هذه المرحلة من المراحل ذات المدى الطويل، ويمكن أن تصبح جزءا من الحياة اليومية للشخص.

أضرار رجيم دوكان

أكدت دراسات الجمعية البريطانية للتغذية وجود العديد من المخاطر والأضرار الصحية لمن يتبعون نظام دوكان، ومنها:

– الاعتماد على تناول البروتين فقط في النظام الغذائي يؤثر على الكلى بشكل سلبي، خاصة للأشخاص اللذين لديهم بالفعل مشكلات بالكلى.

– رجيم دوكان لا يحتوي على الألياف التي توجد في الخضراوات والفواكه، وبالتالي يتسبب في حدوث الإمساك المزمن.

– يفتقر رجيم دوكان إلى الحبوب مما يؤدي إلى نقص فيتامين ب.

– الشعور بالإرهاق والتعب الدائم.

– الجفاف والرائحة الكريهة بالفم نتيجة نقص بعض الفيتامينات.

– فقدان الكتلة العضلية للجسم.

– تكون حصوات المرارة.

– فرط حمض اليوريك بالدم، مما يؤدي إلى ظهور بلورات اليورات التي تظهر على اليدين والقدمين، فضلا على التهاب المفاصل الحاد أو النقرس.