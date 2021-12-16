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صحة جازان تنفذ 9.281 جولة رقابية على منشآت القطاع الصحي الخاص

صحة جازان تنفذ 9.281 جولة رقابية على منشآت القطاع الصحي الخاص
https://almnatiq.net/?p=1085957
المناطق _ متابعات

نفذت صحة جازان 9.281 جولة رقابية على منشآت القطاع الصحي الخاص المنتشرة في مختلف مراكز ومحافظات منطقة جازان،

وذلك خلال هذا العام 2021م.

وتهدف هذه الجولات إلى التأكد من تطبيق اللوائح والأنظمة المعتمدة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، حيث تضمنت “157”

جولة على المستشفيات الخاصة، و”463″ جولة على المجمعات الطبية الأخرى، إضافة إلى الصيدليات المنتشرة بعدد “2.175”

جولة.

كما نُفِّذت “6486” جولة رقابية للتأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

 

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