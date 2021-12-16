“زاتكا” تذكر بأهم إجراءات استيراد السيارات وكيفية احتساب الرسوم الجمركية نشر قبل 46 دقيقة - 11:26 صباحًا, 16 ديسمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1085960 المناطق _ متابعات جددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا)، التذكير بأهم إجراءات استيراد السيارات من الخارج. وأوضحت هيئة الزكاة –عبر تويتر- أنه يتم احتساب رسوم جمركية على استيراد السيارات بـ5% من قيمة السيارة. وأضافت أنه في حال لم تكن الفاتورة المقدمة مقاربة لقيمة السيارة الفعلية، فيتم الاعتماد على الأسعار المقدمة من الوكيل المحلي، لمعرفة قيمة السيارة وفق السعر المحلي. وأشارت هيئة الزكاة إلى أنه يتم احتساب الرسوم الجمركية على السيارة المستوردة، وفق الآتي: ـ خصم 10% من قيمة السيارة على كل سنة فائتة من موديلها، ويتم حساب السنة من شهر مارس الميلادي. ـ لا تتعدى نسبة الخصم 50% للسيارات و 80% للشاحنات. وأوضحت هيئة الزكاة أنه يسمح باستيراد السيارات والحافلات وشاحنات النقل الثقيل بشرط ألا يتجاوز موديلها الخمس سنوات.
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