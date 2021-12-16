هل توجد إمكانية لقيادة المركبة برخصة قديمة؟ المرور يُجيب

تنوه الإدارة العامة للمرور عن طرح الدفعة الثانية من مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الخميس، وذلك عبر منصة #أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً. pic.twitter.com/leBW0QTAKg

— المرور السعودي (@eMoroor) December 15, 2021