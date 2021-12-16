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هل توجد إمكانية لقيادة المركبة برخصة قديمة؟ المرور يُجيب

هل توجد إمكانية لقيادة المركبة برخصة قديمة؟ المرور يُجيب
https://almnatiq.net/?p=1085963
المناطق _ متابعات

أوضحت الإدارة العامة للمرور مدي إمكانية القيادة برخصة قديمة.

وجاء ذلك بعدما تلقى الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر تويتر، تساؤلًا جاء فيه: «عندي رخصة قيادة خصوصي تنتهي 2026،

عملتها بسنة 2016 وخرجت نهائي من السعودية، حاليا رجعت للسعودية ولكن رقم الإقامة اختلف عن رقم الإقامة ع الرخصة..

هل قانونيا أستطيع القيادة بالرخصة القديمة؟».

 

من جانبه، أجاب المرور السعودي: « نفضّل بمراجعة قسم المرور والتقدم بطلب استبدالها برقم الهوية الجديد».

 

هل يلزم التأمين على السيارة عند نقل ملكيتها؟

كمت أوضحت الإدارة العامة للمرور مدى إمكانية نقل ملكية السيارة بدون التأمين عليها، ردًّا على استفسارات المستفيدين.

وأكد المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن نقل ملكية السيارة يتطلب الفحص الفني والتأمين.

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي للمرور: « هل يلزم  التأمين على السيارة قبل نقل

 ملكيتها؟ ».

خطوات مبايعة المركبات

وكان المرور السعودي أوضح أن إتمام خدمة مبايعة المركبات تتم عبر تسجيل الدخول على منصة أبشر، ثم اختر خدمة المركبات،

ثم اختر خيار مبايعة المركبات ثم اتبع الخطوات التي ستظهر لك.

خطوات نقل ملكية السيارة

وأشارت منصة أبشر، عبر موقع «تويتر»، إلى أن خطوات تفويض مراجعة المرور لنقل ملكية سيارة تستلزم تسجيل الدخول إلى

منصة «أبشر» أولًا ثم اتباع الخطوات التالية:

-اختيار التفاويض.

-تفويض مراجعة قطاع.

-اختيار المرور.

-نقل ملكية المركبة.

خدمة المزاد للوحات الإلكترونية

في سياق متصل، أعلنت منصة أبشر خطوات الوصول لخدمة مزاد اللوحات الإلكترونية من خلال منصتها، كالتالي:

-تسجيل الدخول لحسابك في أبشر.

-اختيار أيقونة خدماتي.

-اختيار أيقونة المرور.

-اختيار أيقونة خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.

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