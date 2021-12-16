العالم بحاجة للنفط السعودي للحصول على الطاقة الخضراء

المناطق-الرياض

ذكرت صحيفة “ذا هيل” البريطانية في تقرير لها أن العالم بحاجة ماسة إلى النفط السعودي في حال أراد الاستمرار في الحصول على الطاقة الخضراء.

وذكر التقرير أن الانتقال من الوقود الهيدروكربوني سوف يتطلب تقنيات جديدة واستثمارات رأسمالية ودعمًا سياسيًا للتغيير، ولذلك فإن الدور الفريد للمملكة العربية السعودية في أسواق الطاقة يجعلها عاملًا مهمًا في تلبية كل هذه الشروط.

وأضاف التقرير أنه لا يزال إلى الآن يتم إنتاج 80% من الطاقة العالمية من الهيدروكربونات، 30% منها معتمدة على النفط، ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط العام المقبل مستويات ما قبل الوباء، مع توقعات من وكالة الطاقة الدولية أن ينمو هذا الطلب لعقد آخر.

وبحسب التقرير فإن النفط يتفوق على الفحم باعتباره مصدر الطاقة الرائد في العالم عام 1964 لأنه يعتبر مصدر طاقة أكثر كفاءة بكثير من الفحم أو بطارياتنا الحالية، ومن غير المحتمل أن تعمل البطاريات الحالية على تشغيل السفن أو الطائرات أو الشاحنات الكبيرة حيث يكون وزن الوقود المنقول عاملاً مهمًا، لذلك ستكون هناك حاجة إلى تقنيات أفضل قد يستغرق تطويرها وقتا طويلا.

ونقلت الصحيفة عن ديفيد رندال، وهو رئيس سابق للبعثة الدبلوماسية الأمريكية إلى السعودية أن المملكة تمتلك ما يقرب من 20% من احتياطيات النفط العالمية وهي إلى حد بعيد أكبر مصدر للنفط في العالم، مضيفا: “من المرجح أن يضخ السعوديون آخر البراميل المنتجة من النفط على هذا الكوكب”، وذلك لانخفاض تكاليف الاستخراج.

وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية تتعرض للكثير من أشعة الشمس، وهي تقوم باستثمارات كبيرة في توليد الطاقة الشمسية وتقنيات الطاقة الشمسية الجديدة، ومع ذلك فإن معدلات الإنتاج اليومية وإجمالي الاحتياطيات ومصادر الطاقة المتجددة تجعل المملكة “البنك المركزي للطاقة العالمية”.

وتابع كما يعطيها الأهمية المستوى الفريد من الطاقة الاحتياطية والقدرة على جلب كميات كبيرة من النفط بسرعة إلى السوق من خلال أمر حكومي.