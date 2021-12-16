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المساء الفوتوغرافي يواصل فعالياتة الأسبوعية بثقافة الشمالية

المساء الفوتوغرافي يواصل فعالياتة الأسبوعية بثقافة الشمالية

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المساء الفوتوغرافي يواصل فعالياتة الأسبوعية بثقافة الشمالية

المساء الفوتوغرافي يواصل فعالياتة الأسبوعية بثقافة الشمالية
https://almnatiq.net/?p=1085997
المناطق - عرعر

نظمت لجنة التصوير الضوئي بثقافة وفنون منطقة الحدود الشمالية ضمن برنامج المساء الفوتوغرافي الأسبوعي دورة أساسيات

التصوير الضوئي للمبتدأت وتصوير المنتجات في قاعة المغارض بالجمعية قدمتها المصورة الفوتوغرافية حنان زعزوع العنزي بحضور

عدد من المصورات .

وقدمت العنزي في البداية تعريفاً شاملاً عن التصوير الضوئي وشرح مفصل عن مثلث التعريض وأنواع العدسات والتكوين، وأنواع

الاضاءات وتخللها تطبيقات عمليه للمتدربات على كيفيه استخدام الكاميرا .

وأوضح الاستاذ مفرح السويلمي مسؤول قسم التصوير بالجمعيه أن الدورة تستمر ليومين .

 

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