المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة: الهيئة توافق على إنشاء مشروع مشترك لبيع وعرض الأفلام في المملكة

المناطق _ متابعات

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عبر بيان رسمي اليوم على عدم ممانعتها على عملية المشروع المشترك بين (شركة موفي

سينما) و (شركة فرونت رو فيلمد انترتيمنت).

وسيكون المشروع المشترك بالمناصفة بين الشركتين. وسيعنى المشروع المشترك بتوزيع وعرض الأفلام في المملكة.

وأفادت الهيئة العامة للمنافسة بأنها عرفت البعد السلعي للصفقة بسوق توزيع الأفلام في دور السينما في المملكة العربية السعودية .

وعليه قامت الهيئة بدراسة سوق توزيع الأفلام في المملكة العربية السعودية لتحديد ما إذا كانت هناك مخاوف على المنافسة

من عدمها. وخلصت دراسة الهيئة أنه لا يتوقع أن يكون هناك مخاوف على المنافسة من عدمها.

وخلصت دراسة الهيئة أنه لا يتوقع أن يكون هناك مخاوف تؤثر على المنافسة في المملكة العربية السعودية كون وجود منافسين

آخرين في سوق السينما السعودي ، بالإضافة إلى الحرية الواسعة التي يتمتع فيها العملاء في الاختيار بين البدائل وحتى في

اختيار فئة التذاكر المناسبة.

وأكدت الهيئة بأن موانع الدخول والخروج في السوق منخفضة والأكثر مرونة بشكل يسهم في تعزيز القطاع ويسهل ويدعم دخول

المنافسين والجدد والتوسع في السوق المعني، خاصةً مع تسهيلات المنظم في دعم منتجي الأفلام السينمائية المحليين

والفنانين وصُناع المحتوى المحلي، وذلك بالموافقة على إعفاء الأفلام المحلية من أي مقابل مادي على التذاكر في مختلف

صالات العرض في مناطق المملكة.

وأفادت بأن هناك بدائل لسوق السينما مثل منصات البث الترفيهي وجود عدد كبير من اللاعبين في سوق منصات البث الترفيهي

حول العالم والتي يمكن أن تكون بديلاً. وأفادت الهيئة بأن قطاع السينما يعتبر من القطاعات الواعدة اليوم، ومن المتوقع أن يتوسع

بشكل كبير في السنوات القادمة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

واختتمت الهيئة بيانها بأنه لن ينتج عن المشروع المشترك أي هيمنة سوقية ، ويرجع السبب في ذلك أن شركة موفي سينما

ليست مختصة بتوزيع الأفلام بتاتاً ، وإنما عرضها على شاشات السينما فقط .

وفي نفس السياق أفاد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة الأستاذ/ سعد آل مسعود بأن هذه الصفقة تُعد أول تركز

إقتصادي يتم الموافقة عليه في قطاع السينما لدى الهيئة العامة للمنافسة.