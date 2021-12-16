“الصندوق العقاري” والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

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وقع صندوق التنمية العقارية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تقديم خدمة الاستعلام عن البيانات لإنهاء إجراءات مستفيدي الصندوق بسرعة ودقة عالية.

وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لتحقيق أهداف إستراتيجية الصندوق العقاري للتحّول الرقمي وتقديم خدماته بدقة عالية ورفع كفاءة البنية الرقمية، وتطوير وأتمتة كافة الخدمات وفق خدمات إلكترونية تتميز بالمرونة والسرعة والدقة في التنفيذ بهدف تسهيل إجراءات تملك المستفيدين للمسكن بكل يسر وسهولة.

وقع الاتفاقية من جانب الصندوق العقاري الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية الرئيس التنفيذي المهندس يوسف الحرقان.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقاري منصور بن ماضي أن هذه الاتفاقية تأتي حرصاً من الصندوق على تحقيق التكامل مع القطاعين الحكومي والخاص بهدف تسريع وتيرة إجراءات حصول المستفيد على القرض العقاري المدعُوم بسرعة ودقة عالية ورفع مستوى الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الصندوق لمستفيديه، مشيداً بالتعاون المشترك مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية والتي ستساهم في تحسين تجربة المستفيد وقياس مؤشرات الأداء للبرامج والمبادرات التي يقدمها الصندوق العقاري.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المهندس يوسف الحرقان، أن المركز يسعى لتحقيق أحد مستهدفات التحول الرقمي لرؤية 2030 من خلال تفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية، مبيناً أن شراكة التعاون مع الصندوق العقاري تتمثل في تمكينه من استخدام قاعدة البيانات المزودة بأحدث التقنيات العالمية والاستفادة منها في رفع كفاءة التشغيل وسرعة اتخاذ القرار بما يحقق أهدافه.

وأوضح الحرقان أن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يُمكن الجهات من استخدام قدرات ذكاء الأعمال للحصول على البيانات والتقارير لدعم عملية اتخاذ القرارات بناءً على البيانات المتاحة وذلك لتعزيز تكامــل الإجراءات ورفع مستوى جودة الخدمات للمستفيدين.

الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم أكثر من 43 خدمة إلكترونية وخدمة وتطبيق المستشار العقاري والفروع الذكية، لتمكين المستفيد من إنهاء إجراءات تملك المسكن الملائم بكل يسر وسهولة ضمن عمليات إلكترونية عالية الدقة بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030م- لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بنهاية 2030م.