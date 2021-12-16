“كفى” تستنفر فروعها بمنطقة مكة في يوم التطوع السعودي

المناطق _ متابعات

بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي 2021 شاركت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات عبر فروعها بمنطقة مكة

وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بعدد من الفعاليات التي أقيمت بهذه المناسبة.

ففي العاصمة المقدسة وبحضور مدير عام الشؤون الصحية بمكة المكرمة الدكتور وائل مطير شاركت جمعية كفى بركن تعريفي عن ‫ العمل التطوعي ‬ في ‫الغرفة التجارية بمكة‬ بتواجد فريق كفى التطوعي وعدد من الجهات الحكومية والمجتمعية.

كما شاركت الجمعية بركن تعريفي عن التطوع وأثره على المجتمع ضمن فعاليات فريق أنا صحي التطوعي بسوق الحجاز مول ،

كما نظمت الجمعية برنامجاً داخلياً لمنسوبيها شمل توزيع ورود وكروت الترغيب في التطوع وذلك تفعيلاً ليوم التطوع السعودي

والعالمي .

وفي جدة أقامت إدارة التطوع لقاء بعنوان دور المتطوع في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي عقدت عبر برنامج زوم و قدمها

مستشار ادامة لتأسيس وحدات التطوع بالمملكة الأستاذ بندر الحارثي وشهدت حضوراً كبيراً من مختلف مناطق المملكة ، كما

نظمت بذات المناسبة دورة أخرى بالتعاون مع وزارة التعليم حملت عنوان أضرار المخدرات‬ والسموم والمؤثرات العقلية قدمها

المستشار التربوي الدكتور صلاح بن محمد الشيخ لسفراء التوعية من منسوبي التعليم الجامعي طلاب وطالبات ومتطوعين.

وشاركت إدارة التطوع بجدة في الفعاليات المقامة بهذه المناسبة في الصيرفي ميجا مول والذي دشنه معالي أمين جدة

المهندس صالح التركي بحضور المهندس أنس صيرفي ووجهاء جدة ورجال الأعمال وقد تم تعريف سعادة الأمين وضيوفه الكرام

بالجمعية ودورها الريادي في استقطاب المتطوعين واشراكهم في الفرص التطوعية ، كما شاركت في اليوم ذاته في ملتقى يوم

التطوع والذي نظمته جمعية سفراء التطوع بجامعة دار الحكمة برعاية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الأستاذ فهد بن رقوش ومدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة الاستاذ أحمد صفحي

وفي السياق نفسه شاركت جمعية كفى فرع الطائف بالمعرض التثقيفي في تيرا مول‬ بالتعاون مع وحدة العمل التطوعي بـإدارة

التعليم وذلك بحضور مساعد الشؤون التعليمية، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة ، وشهد المعرض إقبالا كبيراً من الزوار.