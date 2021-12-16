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المجلس الاستشاري للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين يعقد اجتماعه الأول

المجلس الاستشاري للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين يعقد اجتماعه الأول
https://almnatiq.net/?p=1086037
المناطق _ متابعات

عقد المجلس الاستشاري للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين أمس، اجتماعه الأول برئاسة معالي رئيس الديوان العام

للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري ، وحضور أعضاء المجلس، وذلك في المقر الرئيس

للديوان العام للمحاسبة بالرياض.

وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، واطّلع على نتائج أعمال الجمعية خلال الفترة الماضية، والمبادرات

التي تعمل عليها في الوقت الحالي، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجهها الجمعية.

واستعرض المجلس خطة الجمعية الإستراتيجية 2021 – 2025م التي أقرت في جمعيتها العمومية مطلع العام الحالي، والهادفة

إلى تطوير مهنة المراجعة الداخلية لتواكب مستوى التطور المتسارع الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات والقطاعات

ومنها المنظومة الرقابية، وذلك عبر تأهيل وتمكين المراجعين الداخليين وفق أعلى المعايير الدولية وأحدث الأبحاث المهنية وتفعيل

دورهم في منشآتهم الحكومية والخاصة بما يتوافق مع متطلبات تحقيق رؤية المملكة 2030.

 

ويأتي المجلس الاستشاري الذي شُكِل مؤخراً بقرار من رئيس مجلس إدارة الجمعية، ليضم نخبة من أبرز الخبرات الوطنية

والدولية في مجالات الإدارة بشكل عام ومهنة المراجعة الداخلية بشكل خاص، بهدف الإسهام في تطوير مستوى التعليم المهني

بما يُحقق الارتقاء بمهنة المراجعة الداخلية والرفع من مستواها، عبر تطوير البرامج التدريبية وبرامج التعليم المهني المستمر

والدبلومات المتعلقة بالمراجعة الداخلية وعقد الاختبارات اللازمة وإصدار الشهادات المتعلقة بها، من أجل رفع المستوى العلمي

والمهني لممارسي المراجعة الداخلية في المملكة.

 

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