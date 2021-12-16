التحالف يحبط هجومًا حوثيًا بمأرب ويعلن مقتل 250 عنصرًا وتدمير 14 آلية عسكرية

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن إحباط هجوم لميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة مأرب الجنوبية صباح اليوم الخميس.