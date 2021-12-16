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التحالف يحبط هجومًا حوثيًا بمأرب ويعلن مقتل 250 عنصرًا وتدمير 14 آلية عسكرية

التحالف يحبط هجومًا حوثيًا بمأرب ويعلن مقتل 250 عنصرًا وتدمير 14 آلية عسكرية
https://almnatiq.net/?p=1086043
المناطق _ متابعات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن إحباط هجوم لميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة مأرب الجنوبية صباح اليوم الخميس.

 

 

قال التحالف – بحسب الإخبارية – إن العمليات أسفرت عن مقتل 250 عنصرًا حوثيًا وتدمير 14 آلية عسكرية تابعة للميليشيا الإرهابية في مأرب والجوف.

وأكد التحالف أن العمليات التي يقوم بها تتوافق مع القانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية، مشيرًا إلى دعمه لقوات الجيش اليمني في حماية المدنيين بالساحل الغربي.

 

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