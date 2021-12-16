احدث الأخبار

وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة توقعان مذكرة تعاون مع هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 القحطاني يحذر: علاجات السكري تتعارض مع الثوم والبصل
صحة
 إدارة تعليم الجوف تفعل اليوم العالمي للإعاقة
أبرز المواد
 التحالف يحبط هجومًا حوثيًا بمأرب ويعلن مقتل 250 عنصرًا وتدمير 14 آلية عسكرية
أبرز المواد
 “إنفاذ” يستعرض 41 فرصة عقارية في 9 مدن ومحافظات من المملكة
أبرز المواد
 المجلس الاستشاري للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين يعقد اجتماعه الأول
أبرز المواد
 “الغرف السعودية”: ميزانية 2022 تقدم دعماً غير مسبوق لقطاع الأعمال
أبرز المواد
 المملكة والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة يصدرون بيانًا عن الوضع الإنساني في اليمن
أبرز المواد
 “كفى” تستنفر فروعها بمنطقة مكة في يوم التطوع السعودي
أبرز المواد
 “الصندوق العقاري” والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يوقعان اتفاقية تعاون مشترك
أبرز المواد
 التجارة: أول انتخابات تقام وفق النظام الجديد الأحد المقبل في غرفة حائل
أبرز المواد
 المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة: الهيئة توافق على إنشاء مشروع مشترك لبيع وعرض الأفلام في المملكة
أبرز المواد
عاجل

التحالف يحبط هجومًا حوثيًا بمأرب ويعلن مقتل 250 عنصرًا وتدمير 14 آلية عسكرية

عاجل

القتل “الأنيق”.. سويسرا تصدر ترخيصًا لـ “كبسولة الانتحار”

وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة توقعان مذكرة تعاون مع هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز

وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة توقعان مذكرة تعاون مع هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز

أبرز المواد
القحطاني يحذر: علاجات السكري تتعارض مع الثوم والبصل

القحطاني يحذر: علاجات السكري تتعارض مع الثوم والبصل

صحة
إدارة تعليم الجوف تفعل اليوم العالمي للإعاقة

إدارة تعليم الجوف تفعل اليوم العالمي للإعاقة

أبرز المواد
التحالف يحبط هجومًا حوثيًا بمأرب ويعلن مقتل 250 عنصرًا وتدمير 14 آلية عسكرية

التحالف يحبط هجومًا حوثيًا بمأرب ويعلن مقتل 250 عنصرًا وتدمير 14 آلية عسكرية

أبرز المواد

إدارة تعليم الجوف تفعل اليوم العالمي للإعاقة

إدارة تعليم الجوف تفعل اليوم العالمي للإعاقة
https://almnatiq.net/?p=1086047
المناطق _ متابعات

فعلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة التربية الخاصة “بنين”، اليوم العالمي للإعاقة والذي يصادف اليوم

الثالث من ديسمبر من كل عام، في مدرسة الشيخ فيصل الابتدائية والإمام عاصم بن أبي النجود المتوسطة وفصول التربية

الخاصة بسكاكا، تحت شعار “قيادة ومشاركة ذوي الإعاقة نحو عالم شامل ومتاح ومستدام بعد جائحة كورونا”.

 

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أن وزارة التعليم

أولت اهتماماً كبيراً بالإنسان وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، بتقديم خدمات تعليمية تناسب احتياجاتهم.

 

مبيناً أن الوزارة هيأت المدارس وأعدت النماذج ووفرت الكوادر المختصة بهذا الجانب وأقامت الأنشطة المتنوعة لتلبية احتياجاتهم

وإكسابهم المعارف والمهارات والقيم، لإشراكهم بالمجتمع حتى يصبحوا أعضاء فاعلين في هذا الوطن المعطى.

وأشار إلى أن الوزارة قدمت خدمات سامية إلى جانب تلك الخدمات مثل توفير النقل المدرسي والتشخيص المبكر للطلاب

والتأهيل العلمي، والمستلزمات التعليمية، من أجل هذه الفئة الغالية علينا.

 

من جانبه، أوضح مدير إدارة التربية الخاصة “بنين” الدكتور بدر بن فارس الحمد إن هناك مجموعة من البرامج التي تستهدف تعريف

المجتمع بحقوقهم العامة وإزالة العقبات والتحديات التي تواجه الطلاب والطالبات والعمل على تمكينهم ودعم مواهبهم،

والمساهمة في الفهم العميق لمشاكلهم.

 

وتناول مدير مدرسة الشيخ فيصل الابتدائية والإمام عاصم بن أبي النجود المتوسطة وفصول التربية الخاصة بسكاكا محمد احمد

العصيفير الضويحي حقوق ذوي الإعاقة والاهتمام بهم لجعلهم أشخاص فاعلين ومؤثرين ومواكبين للركب لضمان حقوقهم في

كافة جوانب حياتهم.

وتنوعت فقرات الحفل بتدشين مشروع فصول التوحد، وعرض مرئي عن الإعاقة وأنشطة رياضية وفنية شارك بها مجموعة من

طلاب التربية الخاصة بالمدرسة.

 

وفي ختام الحفل، كرم الغامدي معلمي الشيخ فيصل الابتدائية والإمام عاصم بن أبي النجود المتوسطة وفصول التربية الخاصة

بسكاكا والطلاب المتميزين والمتفوقين بالمدرسة وطلاب التربية الخاصة.

 

Advertisements
Advertisements

 

 

روابط ذات صلة

حسين آل سلطان يبحث تعزيز التعاون مع هيئة الولاية على أموال القاصرين

حسين آل سلطان يبحث تعزيز التعاون مع هيئة الولاية على أموال القاصرين
إدارة “تعليم الجوف” تنفذ لقاءً لمشرفي التوجيه والإرشاد

إدارة “تعليم الجوف” تنفذ لقاءً لمشرفي التوجيه والإرشاد
الإدارة العامة للتعليم بالرياض تحتفي باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

الإدارة العامة للتعليم بالرياض تحتفي باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements