إدارة تعليم الجوف تفعل اليوم العالمي للإعاقة

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فعلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة التربية الخاصة “بنين”، اليوم العالمي للإعاقة والذي يصادف اليوم

الثالث من ديسمبر من كل عام، في مدرسة الشيخ فيصل الابتدائية والإمام عاصم بن أبي النجود المتوسطة وفصول التربية

الخاصة بسكاكا، تحت شعار “قيادة ومشاركة ذوي الإعاقة نحو عالم شامل ومتاح ومستدام بعد جائحة كورونا”.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أن وزارة التعليم

أولت اهتماماً كبيراً بالإنسان وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، بتقديم خدمات تعليمية تناسب احتياجاتهم.

مبيناً أن الوزارة هيأت المدارس وأعدت النماذج ووفرت الكوادر المختصة بهذا الجانب وأقامت الأنشطة المتنوعة لتلبية احتياجاتهم

وإكسابهم المعارف والمهارات والقيم، لإشراكهم بالمجتمع حتى يصبحوا أعضاء فاعلين في هذا الوطن المعطى.

وأشار إلى أن الوزارة قدمت خدمات سامية إلى جانب تلك الخدمات مثل توفير النقل المدرسي والتشخيص المبكر للطلاب

والتأهيل العلمي، والمستلزمات التعليمية، من أجل هذه الفئة الغالية علينا.

من جانبه، أوضح مدير إدارة التربية الخاصة “بنين” الدكتور بدر بن فارس الحمد إن هناك مجموعة من البرامج التي تستهدف تعريف

المجتمع بحقوقهم العامة وإزالة العقبات والتحديات التي تواجه الطلاب والطالبات والعمل على تمكينهم ودعم مواهبهم،

والمساهمة في الفهم العميق لمشاكلهم.

وتناول مدير مدرسة الشيخ فيصل الابتدائية والإمام عاصم بن أبي النجود المتوسطة وفصول التربية الخاصة بسكاكا محمد احمد

العصيفير الضويحي حقوق ذوي الإعاقة والاهتمام بهم لجعلهم أشخاص فاعلين ومؤثرين ومواكبين للركب لضمان حقوقهم في

كافة جوانب حياتهم.

وتنوعت فقرات الحفل بتدشين مشروع فصول التوحد، وعرض مرئي عن الإعاقة وأنشطة رياضية وفنية شارك بها مجموعة من

طلاب التربية الخاصة بالمدرسة.

وفي ختام الحفل، كرم الغامدي معلمي الشيخ فيصل الابتدائية والإمام عاصم بن أبي النجود المتوسطة وفصول التربية الخاصة

بسكاكا والطلاب المتميزين والمتفوقين بالمدرسة وطلاب التربية الخاصة.