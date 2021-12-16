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بدء أعمال الدورة الـ 36 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب

بدء أعمال الدورة الـ 36 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب
https://almnatiq.net/?p=1086063
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بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ 36 الوزارية للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون الكهرباء (حضوريًا) برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور محمد شاكر، ومشاركة الدول العربية الأعضاء من بينهم المملكة العربية السعودية، وليبيا بصفتها رئيس الدورة الثالثة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، بالإضافة إلى خبراء إقليميين ودوليين في مجال الكهرباء والطاقة.

ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء المهندس ناصر بن هادي القحطاني.

وأكدت مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية المهندسة جميلة مطر في تصريح لها على هامش الاجتماع، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عددًا من البنود، وعلى رأسها السوق العربية المشتركة للكهرباء وتطورات اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، إلى جانب قضايا الطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة من بينها تحوَل الطاقة في المنطقة العربية والهيدروجين الأخضر.

وأفادت بأن الاجتماع يسلط الضوء على موضوعات تشغل اهتمام المواطن العربي خاصة في الدول العربية التي تفتقد مصادر الطاقة المستدامة، مبينة أن المكتب التنفيذي سيصدر قراراته بناءً على الاجتماعات التمهيدية التي تمّت خلال الأيام الماضية وعلى الأخص الاجتماع المشترك للجنتي خبراء الكهرباء والطاقة المتجددة.

وشدّدت مديرة إدارة الطاقة على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الإقليمية والدولية في تمهيد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء، وتأتي هذه الجهود ضمن خارطة الطريق الملحقة بمذكرة التفاهم التي وقّعت عليها الدول العربية الأعضاء في أبريل 2017.

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