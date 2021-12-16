نجم الاتحاد يدعم قائد المنتخب المصري: «أفضل لاعب بلا منازع»

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حرص محمود عبد المنعم كهرباء، لاعب النادي الأهلي المصري الحالي، ومحترف الاتحاد السابق، على توجيه رسالة دعم وتحفيز للاعب وسط منتخب مصر عمرو السولية، بعد الهدف الذاتي الذي سجله بمرمى المنتخب المصري أمس بكأس العرب، أمام نظيره التونسي في الدقائق الأخيرة.

ونشر كهربا، صورة على ستوري حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات المعروف «انستغرام»، كتب خلالها: «أفضل لاعب في البطولة بلا منازع قدر الله وما شاء فعل يا اخويا».

يذكر أنه في يوليو 2016، انضم كهربا لفريق لكبير جدة الاتحاد على سبيل الإعارة لمدة موسم (2016-17) مقابل رسوم قدرها 2 مليون دولار.

وكان أول ظهور له مع النادي في اليوم الأول من الموسم، وسجل في مباراة انتهت بالفوز 3-2 على الرائد في 11 أغسطس 2016.

وفي المباراة الثالثة لصالح الاتحاد، أصبح كهربا أول لاعب مصري يسجل هاتريك في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم بعد أن ساعد فريقه للفوز 5-3 على الوحدة، وسجل في تلك المباراة أربعة من أهداف فريقه وصنع الخامس.

كما سجل أسرع هدف في الموسم الموسم، حيث سجل بعد 64 ثانية من بدء المباراة في الفوز بنتيجة 4-1 على الاتفاق.

شجع أداؤه الاتحاد على فتح محادثات حول تمديد بقائه مع النادي بعد أن سجل خمسة عشر هدفا في عشرين مباراة، بما في ذلك هدف الفوز في المباراة النهائية في كأس ولي العهد السعودي 2016-17، حيث انتهت المباراة بالفوز 1-0 على النصر.

أعلن حينها رئيس الزمالك مرتضى منصور أن النادي سوف يفكر فقط في بيع كهربا إذا وصلت عروض تساوي 40 مليون يورو أو أكثر.

أعلن الاتحاد في وقت لاحق تمديد الإعارة لمدة موسم، مع تقديم عرض يتجاوز 2 مليون دولار التي دفعها النادي في السنة الأولى، في أبريل عام 2017، تسلم كهربا شارة القيادة في المباراة ضد القادسية، وسجل هدفا واحدا وساعد فريقه للفوز بنتيجة 4-2.

للاحتفال بالذكرى الـ 90 لإنشاء النادي، اتفق الاتحاد على إقامة مباراة ودية ضد الفريق الإسباني أتلتيكو مدريد، سجل كهربا لفريقه خلال المباراة وتلقى الثناء من مدرب أتلتيكو دييغو سيميوني الذي علق على “سرعته ومهارته المثيرين للإعجاب.”

وأنهى موسم 2016-17 كهداف النادي بثمانية عشر هدفا في جميع المسابقات وثالث أفضل هداف في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

على الرغم من تألقه الكبير، إلا أنه كافح من أجل إنتاج نفس المستوى خلال الموسم الثاني، مع استمرار الإصابات في الظهر، والتي تطلبت جراحة، أدت معاناته إلى تلقيه صيحات استهجان من الجماهير، وتفاعله بشكل غاضب معها في مقابلة صحفية عقب التعادل 3-3 مع الفيصلي، ودفع ذلك المدير الفني خوسيه لويس سييرا للدفاع عنه، قائلا “في رأيي كهربا يجب أن يلعب.

عندما يكون في حالة جيدة، يكون أفضل مهاجم في الفريق بفارق كبير عن الباقي،” في نهاية موسم 2017-18، أعلن الاتحاد عدم عزمه التوقيع مع كهربا بصفة دائمة بعد انتهاء فترة إعارته.