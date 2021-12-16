هيئة الفنون البصرية تلتقي بالمبدعين في لقاء مفتوح لمناقشة الفرص المستقبلية

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عقدت الرئيسة التنفيذية لهيئة الفنون البصرية دينا أمين لقاءً افتراضياً مفتوحاً مع عدد من المتخصصين في مجالات الفنون البصرية بمختلف اتجاهاتها، ولفهم المزيد حول مجالات الفرص التي تنتظرهم وكذلك التحدي التي يواجهونها، وذلك ضمن مشروع الجلسات الحوارية للتواصل مع المجتمع الإبداعي والاستماع إلى الممارسين بما يعود بالفائدة على الساحة الفنية.

وتضمّن اللقاء نقاش جوانب مختلفة ذات علاقة بالخارطة الثقافية المتنوعة في مختلف مناطق ومدن المملكة، والأنشطة وأساليب التفاعل بين المبدع وما يحيط به، كذلك أهمية الورش وبرامج الإقامات الفنية والمعارض الفنية المختلفة للتبادل الثقافي محلياً ودولياً، وقيمة التواصل المجتمعي في تنمية البنية التحتية والبيئة المساعدة والمحفزة للقطاع، وكذلك جهود وزارة الثقافة في صناعة نافذة للحضور والتفاعل والتعبير الفني.

وعكست الجلسة أهمية وجود حركة نقدية تسير بمحاذاة الحالة الإبداعية، وأثر المسابقات والفعاليات للكشف عن المواهب والتعريف بالمبدعين السعوديين وتقديمهم في المحافل المحلية والدولية، وعبرت في الوقت نفسه عن حرص هيئة الفنون البصرية على مدى جسور التعاون والتفاعل مع المبدعين من مختلف فروع وقوالب الإبداع البصري، وتطلعها إلى مواصلة هذه المحادثات في المستقبل عبر موضوعات مختلفة بما يتناغم مع كل التحديثات على المبادرات والبرامج، وبحيث تختلف مسارات الوصول ولكنها إلى وجهة وهدف موحد.