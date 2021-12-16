الصحة: 85 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة تعافٍ

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 550542 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنَّه تمَّ تسجيل 81 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 539793 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8858 حالة.

كانت وزارة الصحة، وجهت تعميمًا داخليًا لمنسوبيها تضمن ربط صرف بدل التميز وتقييم الأداء الوظيفي بأخذ الجرعة الثالثة التنشيطية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

فيما نشرت وزارة الصحة، يوم الجمعة الماضي، –عبر تويتر- فيديو للمتحدث الرسمي باسمها، د. محمد العبدالعالي، قال فيه إنَّ الجرعة الواحدة لا تكفي، وإن إضافة جرعة أخرى يزيد المناعة، لكن الجرعة التنشيطية هي المهمة حاليًا للحماية من المضاعفات والمتحورات لفيروس كورونا، وتعزز مستوى التحصين الذي وصل إليه الشخص.