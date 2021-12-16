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شاهد: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم

شاهد: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم

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شاهد: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم

شاهد: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم
https://almnatiq.net/?p=1086077
المناطق_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 168.51 نقطة ليقفل عند مستوى 11311.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10.8 مليارات ريال.

وكانت أسهم شركات أنابيب، وساب، والسعودي الفرنسي، والخريف، وكيمانول، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بحر العرب، وجدوى ريت السعودية، وزجاج، وجبسكو، والجزيرة ريت، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.06% و 5.88% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وشركة الإتصالات السعودية، وأكوا باور، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات، الاتصالات السعودية، والراجحي، وأكوا باور، والأهلي، وسبكيم العالمية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

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