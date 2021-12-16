احدث الأخبار

وزارة النقل تواصل تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق الرياض/ الرين / بيشة
أبرز المواد
 أدبي القصيم يقيم محاضرة ” المعجم العربي مداخلات للتواصل الحضاري والتنوع الثقافي “
أبرز المواد
 خمس خطوات سهلة لتنظيف اليدين بالطريقة الصحيحة
صحة
 شاهد: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم
أبرز المواد
 نهاية الشوط الأول النصر ينتفض بهدف في وجه الهلال.. فيديو
أبرز المواد
 أبو بكر يسجل الهدف الأول للنصر
الرياضة
 الصحة: 85 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة تعافٍ
أبرز المواد
 هيئة الفنون البصرية تلتقي بالمبدعين في لقاء مفتوح لمناقشة الفرص المستقبلية
أبرز المواد
 نجم الاتحاد يدعم قائد المنتخب المصري: «أفضل لاعب بلا منازع»
أبرز المواد
 بدء أعمال الدورة الـ 36 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب
أبرز المواد
 وزارة البيئة بالقصيم يقيم لقاءً لمزارعي الرمان
أبرز المواد
 وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة توقعان مذكرة تعاون مع هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
عاجل

التحالف يحبط هجومًا حوثيًا بمأرب ويعلن مقتل 250 عنصرًا وتدمير 14 آلية عسكرية

عاجل

القتل “الأنيق”.. سويسرا تصدر ترخيصًا لـ “كبسولة الانتحار”

وزارة النقل تواصل تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق الرياض/ الرين / بيشة

وزارة النقل تواصل تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق الرياض/ الرين / بيشة

أبرز المواد
أدبي القصيم يقيم محاضرة ” المعجم العربي مداخلات للتواصل الحضاري والتنوع الثقافي “

أدبي القصيم يقيم محاضرة ” المعجم العربي مداخلات للتواصل الحضاري والتنوع الثقافي “

أبرز المواد
خمس خطوات سهلة لتنظيف اليدين بالطريقة الصحيحة

خمس خطوات سهلة لتنظيف اليدين بالطريقة الصحيحة

صحة
شاهد: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم

شاهد: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم

أبرز المواد

خمس خطوات سهلة لتنظيف اليدين بالطريقة الصحيحة

خمس خطوات سهلة لتنظيف اليدين بالطريقة الصحيحة
https://almnatiq.net/?p=1086089
المناطق_متابعات

يعد غسيل اليدين بشكل متكرر واحد من أفضل طرق الحفاظ على الصحة العامة، وحمايتك أنت وعائلتك من الإصابة بقائمة طويلة من الأمراض المعدية. من المهم معرفة متى تغسل يديك وكيفية القيام بذلك بشكل صحيح، مع الإلمام ببعض الحلول الفعالة لتعقيم اليدين حتى عندما لا يتوفر الماء والصابون.

متى يجب أن تغسل يديك؟

سيكون من السهل اكتساب عادة غسيل اليدين عندما تكون على دراية بالأوقات التي تحتاج فيها إلى تنظيف يديك لتجنب انتشار الجراثيم. قد يكون هذا الوقت قبل إجراء نشاط معين، وأحيانًا فور الانتهاء منه، وربما في كلا الحالتين. بعض الأمثلة على ذلك هي:

  • قبل وبعد تحضير الطعام
  • قبل وبعد تناول الطعام
  • بعد السعال والعطس والكحة
  • بعد ملامسة الحيوانات اللطيفة
  • بعد استخدام الحمام
  • بعد التعامل مع القمامة

 

الطريقة الصحيحة لغسل اليدين

واحد من أبرز الدروس التي علمتنا إياها جائحة كوفيد-19 هو أن غسيل اليدين بالشكل الصحيح يتطلب تنظيفها بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، مع أخذ الوقت الكافي للوصول إلى المناطق غير الظاهرة مثل التجاويف بين اليدين والأظافر. تُظهر الدراسات العلمية أن هذه المدة الزمنية ستكون كافية لإزالة جميع الجراثيم، وكذلك الأوساخ والمواد الكيميائية.

الخطوة 1: اغسل يديك بمياه جارية نظيفة – سواء باردة أو ساخنة. اغلق الصنبور واستخدم الصابون.

الخطوة 2: افرك يديك معًا، مع الانتباه إلى المناطق التي تنساها عادةً عندما تكون في عجلة من أمرك: ظهر اليدين، التجاويف بين الأصابع، وتحت الأظافر.

الخطوة 3: استمر في الفرك برغاوي الصابون لمدة 20 ثانية. يلجأ البعض إلى ترديد أغنية يحبها ليضمن قضاء الوقت الكافي وكسر الملل، أو يمكنك عد الثواني بطريقة بدائية.

الخطوة 4: أعد تشغيل الماء واشطف يديك جيدًا من الصابون.

الخطوة 5: جفف يديك تمامًا باستخدام قطعة قماش أو منديل ورقي، أو اتركها تجف في الهواء.

ماذا لو لم يتوفر الصابون والماء الجاري النظيف؟

لديك خيارات عديدة لتنظيف يديك من الجراثيم عندما تكون خارج المنزل أو المكتب، وحتى في الأوقات التي يصعب فيها الوصول إلى الماء الجاري والصابون.

توصي الهيئات الصحية بحمل معقم لليدين يحتوي على كحول بنسبة 60% أو أكثر. من السهل معرفة ما إذا كان معقم اليدين يحتوي على التركيز الكافي من مادة التعقيم النشطة عن طريق النظر إلى الملصق على العبوة.

السبب الرئيسي الذي يجعل معقم اليدين خيارًا ثانويًا للغسيل بالماء والصابون هو أن المحلول قد يقتل بسرعة الجراثيم على اليدين، ولكنه لن يكون قادرًا على التعامل مع الأشياء المضرة الأخرى مثل المواد الكيميائية. وعلاوة على ذلك، فإن المطهر لن يكون بنفس الفعالية في تنظيف اليدين من الأوساخ الظاهرة.

لاستخدام معقم اليدين بشكل فعال، قم بضخ كمية صغيرة منه في راحة يديك ثم افرك اليدين معًا. يختلف كل منتج عن الآخر في الكمية الصحيحة لتعقيم اليدين بالشكل الكافي، ولذا تحقق من الأمر عن طريق النظر إلى ملصق العبوة. تأكد أيضًا من أن الجِل أو المعقم سيغطي معظم سطح الجلد، مع قضاء فترة لا تقل عن 20 ثانية في فرك اليدين، تمامًا كما تفعل عند غسلهما بالماء والصابون.

 

 

روابط ذات صلة

وزارة النقل تواصل تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق الرياض/ الرين / بيشة

وزارة النقل تواصل تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق الرياض/ الرين / بيشة
أدبي القصيم يقيم محاضرة ” المعجم العربي مداخلات للتواصل الحضاري والتنوع الثقافي “

أدبي القصيم يقيم محاضرة ” المعجم العربي مداخلات للتواصل الحضاري والتنوع الثقافي “
شاهد: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم

شاهد: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements