احدث الأخبار

«طوارئ الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء المقبل
أبرز المواد
 الأكاديمية المالية تخرج الدفعة الأولى من المدربين المؤهلين في القطاع المالي
أبرز المواد
 بنك التصدير والاستيراد السعودي يعتمد إستراتيجيته المؤسسية
أبرز المواد
 اكتمال الاستعدادات لإطلاق فعاليات”ملتقى الوطن للإبداع السعودي” بنجران
ثقافة وفنون
 غداً انطلاق نهائيات الجولة العالمية للأبطال كرة السلة 3×3
الرياضة
 هيئة الأدب والنشر والترجمة تلتقي بالوكلاء الأدبيين
أبرز المواد
 شمس النصر تخسف بالهلال عصرا ..فيديو
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان ونائبه يعزيان الشيخ الدريبي بوفاة نجله
أبرز المواد
 إتفاقية تفاهم بين تقني تبوك وأكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أبرز المواد
 وزير العدل يطلع على سير عمل المرافق العدلية في الجوف
أبرز المواد
 وصول طائرتين إغاثيتين تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي لدعم الشعب الأفغاني
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل سفير إسبانيا لدى المملكة
أبرز المواد
عاجل

التحالف يحبط هجومًا حوثيًا بمأرب ويعلن مقتل 250 عنصرًا وتدمير 14 آلية عسكرية

عاجل

القتل “الأنيق”.. سويسرا تصدر ترخيصًا لـ “كبسولة الانتحار”

«طوارئ الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء المقبل

«طوارئ الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء المقبل

أبرز المواد
الأكاديمية المالية تخرج الدفعة الأولى من المدربين المؤهلين في القطاع المالي

الأكاديمية المالية تخرج الدفعة الأولى من المدربين المؤهلين في القطاع المالي

أبرز المواد
بنك التصدير والاستيراد السعودي يعتمد إستراتيجيته المؤسسية

بنك التصدير والاستيراد السعودي يعتمد إستراتيجيته المؤسسية

أبرز المواد
اكتمال الاستعدادات لإطلاق فعاليات”ملتقى الوطن للإبداع السعودي” بنجران

اكتمال الاستعدادات لإطلاق فعاليات”ملتقى الوطن للإبداع السعودي” بنجران

ثقافة وفنون

وصول طائرتين إغاثيتين تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي لدعم الشعب الأفغاني

وصول طائرتين إغاثيتين تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي لدعم الشعب الأفغاني
https://almnatiq.net/?p=1086107
المناطق_متابعات

وصلت اليوم طائرتان إغاثيتان تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي لدعم الشعب الأفغاني سيرّهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحملان على متنهما 1.647 سلة غذائية و192 حقيبة إيوائية، بوزن إجمالي 65 طناً و 746 كيلوغراماً، سلمها فريق المركز لنائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الأفغاني الحاج محمد الطيب، بحضور القنصل السعودي في أفغانستان مشعل الشمري.

يذكر أن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يُسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة يتكون من 6 طائرات إغاثية تحمل على متنها 197 طناً و 238 كيلوغراماً من المواد الغذائية والإيوائية، تشتمل على 5,022 سلة غذائية و 576 حقيبة إيوائية لدعم الشعب الأفغاني.

وتأتي هذه المساعدات تجسيداً للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements