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وزير العدل يطلع على سير عمل المرافق العدلية في الجوف

https://almnatiq.net/?p=1086110
المناطق_الجوف

اطلع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم، على سير العمل في المرافق العدلية بمنطقة الجوف.

وأكد خلال زيارته خدمة المستفيدين بجودة وكفاءة، ومعالجة أي معوقات قد تواجههم عند الاستفادة من الخدمات العدلية المختلفة، مشددًا على أهمية الارتقاء بالخدمات العدلية، واستثمار التحول الرقمي في قطاعات الوزارة المختلفة، بما يسهم في رضا المستفيدين، وتوفير الوقت والجهد عليهم.

والتقى معالي وزير العدل بمجموعة من المستفيدين من الخدمات العدلية في المنطقة، واستمع لشكاويهم ومقترحاتهم، ووجه الجهات المختصة بالوزارة باتخاذ ما يلزم حيالها.

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