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إتفاقية تفاهم بين تقني تبوك وأكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

إتفاقية تفاهم بين تقني تبوك وأكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
https://almnatiq.net/?p=1086112
المناطق_تبوك

وقّعت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك اليوم ، ومصنع ” مصدر للألواح الشمسية المملوك لشركة بن عميره القابضة ” ، أحد أكبر المصانع لإنتاج الألواح الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ” إتفاقية تفاهم ” خاصة بتوظيف خريجي التدريب التقني في مجال الطاقة المتجددة ، والكهرباء ، والمحاسبة ، والالكترونيات ، والإدارة المكتبية .

ووقّع الاتفاقية من جانب ” التدريب التقني والمهني ” مدير عام الإدارة المهندس علي البلوي ، فيما وقعها من جانب مصنع شركة ” مصدر ” مسؤول الموارد البشرية بالشركة يزيد بن بدر بن عميرة .

وبيّن المهندس ” البلوي” أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مبادرات الإدارة التي تسعد بأن تكون مخرجاتها جزءًا من مدخلات بناء أحد أكبر المشاريع الوطنية بالشرق الأوسط ، إضافة إلى حرصها على تغذية كافة القطاعات بالكوادر المؤهلة والمدربة .

وقال : أن هذه الاتفاقية تأتي استشعارًا للدور التكاملي بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني وشركائها في القطاع الخاص ، للإسهام في التنمية الوطنية ، وتأكيدًا لدعم رؤية المملكة 2030، حيث يُعد تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها تأهيلًا نوعيًا ، ليكونوا قادرين على النهوض بمتطلبات خطط التنمية الطموحة هو الهدف الرئيس للرؤية ، مشيراً إلى أن الإدارة تسعد دائمًا بأية اتفاقات وتعاون من دورها الإسهام في إيجاد فرص وظيفية في مختلف التخصصات لخريجيها .

من جهته ثمن ” بن عميرة ” للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني دورها تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المميزة ، واصفاً هذه الإتفاقية بالإنجاز المهم الذي يهدف إلى المساعدة في توفير فرص العمل الجديدة التي ستحتاجها الشركة ، والقوى العاملة بها على المدى القريب والبعيد .

 

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