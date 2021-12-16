إتفاقية تفاهم بين تقني تبوك وأكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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وقّعت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك اليوم ، ومصنع ” مصدر للألواح الشمسية المملوك لشركة بن عميره القابضة ” ، أحد أكبر المصانع لإنتاج الألواح الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ” إتفاقية تفاهم ” خاصة بتوظيف خريجي التدريب التقني في مجال الطاقة المتجددة ، والكهرباء ، والمحاسبة ، والالكترونيات ، والإدارة المكتبية .

ووقّع الاتفاقية من جانب ” التدريب التقني والمهني ” مدير عام الإدارة المهندس علي البلوي ، فيما وقعها من جانب مصنع شركة ” مصدر ” مسؤول الموارد البشرية بالشركة يزيد بن بدر بن عميرة .

وبيّن المهندس ” البلوي” أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مبادرات الإدارة التي تسعد بأن تكون مخرجاتها جزءًا من مدخلات بناء أحد أكبر المشاريع الوطنية بالشرق الأوسط ، إضافة إلى حرصها على تغذية كافة القطاعات بالكوادر المؤهلة والمدربة .

وقال : أن هذه الاتفاقية تأتي استشعارًا للدور التكاملي بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني وشركائها في القطاع الخاص ، للإسهام في التنمية الوطنية ، وتأكيدًا لدعم رؤية المملكة 2030، حيث يُعد تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها تأهيلًا نوعيًا ، ليكونوا قادرين على النهوض بمتطلبات خطط التنمية الطموحة هو الهدف الرئيس للرؤية ، مشيراً إلى أن الإدارة تسعد دائمًا بأية اتفاقات وتعاون من دورها الإسهام في إيجاد فرص وظيفية في مختلف التخصصات لخريجيها .

من جهته ثمن ” بن عميرة ” للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني دورها تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المميزة ، واصفاً هذه الإتفاقية بالإنجاز المهم الذي يهدف إلى المساعدة في توفير فرص العمل الجديدة التي ستحتاجها الشركة ، والقوى العاملة بها على المدى القريب والبعيد .