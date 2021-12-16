احدث الأخبار

«طوارئ الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء المقبل
أبرز المواد
 الأكاديمية المالية تخرج الدفعة الأولى من المدربين المؤهلين في القطاع المالي
أبرز المواد
 بنك التصدير والاستيراد السعودي يعتمد إستراتيجيته المؤسسية
أبرز المواد
 اكتمال الاستعدادات لإطلاق فعاليات”ملتقى الوطن للإبداع السعودي” بنجران
ثقافة وفنون
 غداً انطلاق نهائيات الجولة العالمية للأبطال كرة السلة 3×3
الرياضة
 هيئة الأدب والنشر والترجمة تلتقي بالوكلاء الأدبيين
أبرز المواد
 شمس النصر تخسف بالهلال عصرا ..فيديو
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان ونائبه يعزيان الشيخ الدريبي بوفاة نجله
أبرز المواد
 إتفاقية تفاهم بين تقني تبوك وأكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أبرز المواد
 وزير العدل يطلع على سير عمل المرافق العدلية في الجوف
أبرز المواد
 وصول طائرتين إغاثيتين تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي لدعم الشعب الأفغاني
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل سفير إسبانيا لدى المملكة
أبرز المواد
عاجل

التحالف يحبط هجومًا حوثيًا بمأرب ويعلن مقتل 250 عنصرًا وتدمير 14 آلية عسكرية

عاجل

القتل “الأنيق”.. سويسرا تصدر ترخيصًا لـ “كبسولة الانتحار”

«طوارئ الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء المقبل

«طوارئ الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء المقبل

أبرز المواد
الأكاديمية المالية تخرج الدفعة الأولى من المدربين المؤهلين في القطاع المالي

الأكاديمية المالية تخرج الدفعة الأولى من المدربين المؤهلين في القطاع المالي

أبرز المواد
بنك التصدير والاستيراد السعودي يعتمد إستراتيجيته المؤسسية

بنك التصدير والاستيراد السعودي يعتمد إستراتيجيته المؤسسية

أبرز المواد
اكتمال الاستعدادات لإطلاق فعاليات”ملتقى الوطن للإبداع السعودي” بنجران

اكتمال الاستعدادات لإطلاق فعاليات”ملتقى الوطن للإبداع السعودي” بنجران

ثقافة وفنون

شمس النصر تخسف بالهلال عصرا ..فيديو

شمس النصر تخسف بالهلال عصرا ..فيديو
https://almnatiq.net/?p=1086124
المناطق_متابعات

تمكن فريق النصر من تحقيق الفوز على مضيفه الهلال بهدفين دون رد عن طريق المحترف الكاميروني فينسنت أبوبكر من تصويبة رائعة وتاليسكا في الدقائق الأخيرة.

ولعب الفريقان ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة السادسة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهدت الربع ساعة الأولى من لقاء الهلال والنصر إثارة كبيرة وهجمات متبادلة، وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة وسط رغبة في الظهور الهجومي وتهديد المرمى لتسجيل هدف التقدم.

ونظم الفريق الأصفر هجمة جيدة انتهت بهدف عن طريق المحترف أبوبكر ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وأضاع المحترف الفرنسي جوميز كرة سهلة لتسجيل هدف التقدم؛ حيث فشل في السيطرة على الكرة السهلة والتي كانت أمام المرمى مباشرة، كما حصل على بطاقة صفراء، فيما أرسل سلطان الغنام عرضية مميزة كادت تغالط الحارس وتسكن الشباك.

وواصل أبوبكر ظهوره الهجومي واستلم الكرة في الدقيقة 40 داخل منطقة الجزاء وسط حراسة دفاعية للأزرق، ولكنه وجه تسديدة قوية على أعلى يسار حارس الهلال الذي لم يتمكن من صدها.

ولم يتمكن البرتغالي جارديم من إجادة حلول للتماسك الدفاعي النصراوي، وهو ما وقف حائلًا أمام تعديل النتيجة رغم استخدام التبديلات والقيام بتعديلات خططية في أسلوب اللعب، ليقضي تاليسكا على طموح الفريق الأزرق بهدف ثان في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز يستعيد النصر توازنه محليًا بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة من 13 مباراة محتلًا المركز الخامس من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يواصل الهلال تواجده في المركز الرابع برصيد 21 نقطة من 12 مواجهة.

 

روابط ذات صلة

نهاية الشوط الأول النصر ينتفض بهدف في وجه الهلال.. فيديو

نهاية الشوط الأول النصر ينتفض بهدف في وجه الهلال.. فيديو
إيقاف مدرب النصر عقب خسارة فريقه امام الهلال

إيقاف مدرب النصر عقب خسارة فريقه امام الهلال
الهلال يواجه النصر غداً في مؤجلة الجولة الـ 8 من دوري المحترفين

الهلال يواجه النصر غداً في مؤجلة الجولة الـ 8 من دوري المحترفين

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements