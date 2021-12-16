شمس النصر تخسف بالهلال عصرا ..فيديو

المناطق_متابعات

تمكن فريق النصر من تحقيق الفوز على مضيفه الهلال بهدفين دون رد عن طريق المحترف الكاميروني فينسنت أبوبكر من تصويبة رائعة وتاليسكا في الدقائق الأخيرة.

ولعب الفريقان ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة السادسة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهدت الربع ساعة الأولى من لقاء الهلال والنصر إثارة كبيرة وهجمات متبادلة، وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة وسط رغبة في الظهور الهجومي وتهديد المرمى لتسجيل هدف التقدم.

ونظم الفريق الأصفر هجمة جيدة انتهت بهدف عن طريق المحترف أبوبكر ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وأضاع المحترف الفرنسي جوميز كرة سهلة لتسجيل هدف التقدم؛ حيث فشل في السيطرة على الكرة السهلة والتي كانت أمام المرمى مباشرة، كما حصل على بطاقة صفراء، فيما أرسل سلطان الغنام عرضية مميزة كادت تغالط الحارس وتسكن الشباك.

وواصل أبوبكر ظهوره الهجومي واستلم الكرة في الدقيقة 40 داخل منطقة الجزاء وسط حراسة دفاعية للأزرق، ولكنه وجه تسديدة قوية على أعلى يسار حارس الهلال الذي لم يتمكن من صدها.

ولم يتمكن البرتغالي جارديم من إجادة حلول للتماسك الدفاعي النصراوي، وهو ما وقف حائلًا أمام تعديل النتيجة رغم استخدام التبديلات والقيام بتعديلات خططية في أسلوب اللعب، ليقضي تاليسكا على طموح الفريق الأزرق بهدف ثان في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز يستعيد النصر توازنه محليًا بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة من 13 مباراة محتلًا المركز الخامس من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يواصل الهلال تواجده في المركز الرابع برصيد 21 نقطة من 12 مواجهة.