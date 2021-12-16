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تنطلق غداً نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3×3، التي تستضيفها المملكة يومي 17 و 18 ديسمبر الجاري بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، بحضور معالي نائب وزير الرياضة بدر القاضي، وبمشاركة 12 فريقاً من مختلف دول العالم، وتنظمها وزارة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، وبإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA.

وتأتي إقامة هذا الحدث الذي يندرج تحت برنامج “جودة الحياة”، ضمن سلسلة من الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية التي تستضيفها المملكة بمختلف الألعاب والرياضات، كإحدى الخطط الإستراتيجية التي تسير عليها الوزارة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

ويشارك في هذه البطولة إلى جانب ممثل كرة السلة السعودية فريق جدة، فرق ريغا من لاتفيا حامل اللقب، وفريقا أوب وليمان من صربيا، وأنتوب البلجيكي، وأمستردام الهولندي، وشاكاي وغراز الليتوانيان، وبرنستون الأمريكي، وسان جوان البورتوريكو، ولوزان السويسري، وغاغارين الروسي.

وتنطلق مباريات اليوم الأول بالتصفيات المؤهلة إلى المرحلة الأخيرة، حيث تلعب 12 مواجهة اليوم الجمعة، بحيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، حيث ينص نظام البطولة على تقسيم الفرق لأربع مجموعات (3 فرق في كل مجموعة)، حيث جاء فريق جدة في المجموعة الثانية إلى جانب أوب الصربي وسان جوان البروتوريكو، فيما ضمت المجموعة الأولى فريق ريغا من لاتفيا حامل اللقب، وفريق برنستون الأمريكي، ولوزان السويسري، وجاءت فرق ليمان الصربي وشاكاي الليتواني وغاغارين الروسي في المجموعة الثالثة، وضمت المجموعة الرابعة فرق أنتوب البلجيكي وأمستردام الهولندي وغراز الليتواني.