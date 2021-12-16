اكتمال الاستعدادات لإطلاق فعاليات”ملتقى الوطن للإبداع السعودي” بنجران

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استعرضت اللجنة المنظمة لفعاليات ملتقى الوطن للإبداع السعودي، أمس , الاستعدادات النهائية لإطلاق الملتقى بالمنطقة، تحت رعاية سمو أمير منطقة نجران وسمو نائبه ، وبمشاركة جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي.

وأوضح مدير فرع مركز الحوار الوطني بنجران المشرف العام على الملتقى راشد آل منجم، أن اللجنة المنظمة التي تضم شركاء من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فرع نجران، وجامعة نجران، وإدارة تعليم المنطقة، ومجلس شباب نجران، وبنك التنمية الاجتماعية، ومنشآت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، استعرضت أهداف الملتقى الذي يشارك فيه نخبة من المفكرين، والخبراء، والمختصين، والإعلامين من المملكة ودول الخليج العربي، المتمثلة في اكتشاف ودعم وتبني المواهب الشابة، وإتاحة الفرصة لهم لتنظيم وإدارة الملتقيات، إضافةً إلى توفير برامج تدريبية شبابية، وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة شباب الوطن، إضافة إلى البرامج التدريبية المتضمنة أوراق عمل وندوات ومنصات حوارية، وأنشطة اجتماعية، وفعاليات تراثية، وحرف يدوية، ومعارض مختلفة، ونوافذ إعلامية خاصة، إضافةً إلى مسابقة جائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لدعم المبدعين والمبدعات، إلى جانب تكريم أسر وأبناء الشهداء، ورواد العمل الاجتماعي، وكذلك الفن التشكيلي المقام في ساحة النافورة التفاعلية – طريق الملك سعود – الذي يُركز على إبداعات الفنانين في المنطقة وعرض أعمالهم، وأيضاً “ليلة حمى الثقافية” وتشمل عدة فعاليات كالفنون التشكيلية والفنون الشعبية ومسابقة الخط العربي.