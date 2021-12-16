بنك التصدير والاستيراد السعودي يعتمد إستراتيجيته المؤسسية

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قرر مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي اعتماد إستراتيجية البنك المؤسسية للسنوات الخمس القادمة، والتي سيتم بدء تنفيذ مخرجاتها مطلع العام المقبل 2022م، برؤية متفائلة وأهداف طموحة يسعى البنك إلى تحقيقها.

وأقرت الإستراتيجية خلال اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام الحالي 2021 برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة البنك الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.

كما جاءت متوافقة مع الإستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، وآخذة في الحسبان المصالح والأولويات الوطنية الإستراتيجية، حيث عقد فريق الإستراتيجية في البنك عدداً من الاجتماعات مع الخبراء والقادة الإستراتيجيين للأخذ بمرئياتهم وتوجيهاتهم، الأمر الذي مكّن البنك من بناء خطة إستراتيجية طموحة للخمس سنوات القادمة تتماشى مع الأهداف المالية والاقتصادية للمملكة التي نصت عليها الموازنة الأخيرة للعام 2022، وتتواءم مع الإستراتيجية الوطنية للتصدير، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الوطنية للتوطين والإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية.

وخلال مراحل رسم الإستراتيجية أولى البنك اهتماماً بشريحة المصدّرين، واستمع لتجاربهم وتطلعاتهم والتحديات التي تواجههم في مجالات تمويل التصدير، كما وقف البنك على تجارب وخطط وتطلعات البنوك التجارية السعودية لتعزيز التكامل فيما بينها لتمكينها من زيادة أحجام تمويل التصدير، بجانب مؤسسات التمويل الأخرى.

وحددت الإستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة حزمة من الأهداف الطموحة التي يتطلع البنك لتحقيقها وتسهم بسد الفجوة في تمويل التصدير، وتخفيف أخطار تصدير وإعادة تصدير السلع والخدمات غير النفطية للمصدرين السعوديين، وتمكين البنوك المحلية ومؤسسات التمويل المالي، للمساهمة في تنمية الصادرات غير النفطية للمملكة عبر منتجات التمويل والتأمين والشراكات الفعالة مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال مبادرات ومؤشرات أداء إستراتيجية تبني قدرات البنك وتقيس تقدمه على مدى السنوات الخمس القادمة.

وعلى ضوء الإستراتيجية المعتمدة وتوجيه صندوق التنمية الوطني وبالتعاون الوثيق مع الجهات ذات العلاقة في منظومة التصدير في المملكة، اعتمد البنك خطة عمل متكاملة بوصفه المحرك المالي الرئيس لنمو صادرات السعودية غير النفطية للسنوات القادمة، حيث يسعى البنك لتنفيذ سياسات الدولة في دعم الصادرات وتعزيز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة، وتطوير الشراكات لفتح الفرص أمام الاستثمارات وتنويع منتجات التصدير باعتباره وكالة ائتمان الصادرات السعودية التي تلتزم بتوفير حلول ومنتجات ائتمانية تدعم حركة التصدير، وتمهد الطريق لتعاون مستمر يحقق للمصدرين السعوديين الاستفادة من خبراء التمويل والائتمان، وتحفيز القطاعات الناشئة وزيادة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي.