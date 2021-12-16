احدث الأخبار

«طوارئ الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء المقبل
أبرز المواد
 الأكاديمية المالية تخرج الدفعة الأولى من المدربين المؤهلين في القطاع المالي
أبرز المواد
 بنك التصدير والاستيراد السعودي يعتمد إستراتيجيته المؤسسية
أبرز المواد
 اكتمال الاستعدادات لإطلاق فعاليات”ملتقى الوطن للإبداع السعودي” بنجران
ثقافة وفنون
 غداً انطلاق نهائيات الجولة العالمية للأبطال كرة السلة 3×3
الرياضة
 هيئة الأدب والنشر والترجمة تلتقي بالوكلاء الأدبيين
أبرز المواد
 شمس النصر تخسف بالهلال عصرا ..فيديو
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان ونائبه يعزيان الشيخ الدريبي بوفاة نجله
أبرز المواد
 إتفاقية تفاهم بين تقني تبوك وأكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أبرز المواد
 وزير العدل يطلع على سير عمل المرافق العدلية في الجوف
أبرز المواد
 وصول طائرتين إغاثيتين تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي لدعم الشعب الأفغاني
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل سفير إسبانيا لدى المملكة
أبرز المواد
عاجل

التحالف يحبط هجومًا حوثيًا بمأرب ويعلن مقتل 250 عنصرًا وتدمير 14 آلية عسكرية

عاجل

القتل “الأنيق”.. سويسرا تصدر ترخيصًا لـ “كبسولة الانتحار”

«طوارئ الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء المقبل

«طوارئ الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء المقبل

أبرز المواد
الأكاديمية المالية تخرج الدفعة الأولى من المدربين المؤهلين في القطاع المالي

الأكاديمية المالية تخرج الدفعة الأولى من المدربين المؤهلين في القطاع المالي

أبرز المواد
بنك التصدير والاستيراد السعودي يعتمد إستراتيجيته المؤسسية

بنك التصدير والاستيراد السعودي يعتمد إستراتيجيته المؤسسية

أبرز المواد
اكتمال الاستعدادات لإطلاق فعاليات”ملتقى الوطن للإبداع السعودي” بنجران

اكتمال الاستعدادات لإطلاق فعاليات”ملتقى الوطن للإبداع السعودي” بنجران

ثقافة وفنون

الأكاديمية المالية تخرج الدفعة الأولى من المدربين المؤهلين في القطاع المالي

الأكاديمية المالية تخرج الدفعة الأولى من المدربين المؤهلين في القطاع المالي
https://almnatiq.net/?p=1086147
المناطق_متابعات

أقامت الأكاديمية المالية اليوم , حفل تخريج الدفعة الأولى من المدربين المعتمدين وذلك ضمن مبادرة “ارتقاء” لتطوير المدربين في جميع القطاعات المالية لهدف تطوير مهارات الممارسين من الكوادر الوطنية الراغبين بالالتحاق بمجال التدريب في القطاع المالي الذي يضم قطاعات البنوك والأوراق المالية والتأمين والتمويل إضافة إلى تطوير المدربين الحاليين وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الأكاديمية المالية.

وأكد المدير العام للأكاديمية مانع بن محمد آل خمسان خلال الحفل , دور الأكاديمية بتطوير الممارسين والمدربين للمشاركة في تطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وقدم البرنامج التدريبي للمشاركين رحلة تطويرية ثرية للتدريب وفقاً لأحدث الأساليب والمهارات التدريبية وتطبيق عملي على مهارات التدريب مما تسهم في تمكين المشاركين من ممارسة العملية التدريبية بمستوى متميز من الأداء.

روابط ذات صلة

بورصة مسقط تعوض جزءا من خسائرها والمؤشر يتجاوز 4000 نقطة

بورصة مسقط تعوض جزءا من خسائرها والمؤشر يتجاوز 4000 نقطة
«القويز» يرأس الاجتماع السادس لمجلس أمناء الأكاديمية المالية

«القويز» يرأس الاجتماع السادس لمجلس أمناء الأكاديمية المالية

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements