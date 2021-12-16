الأكاديمية المالية تخرج الدفعة الأولى من المدربين المؤهلين في القطاع المالي

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أقامت الأكاديمية المالية اليوم , حفل تخريج الدفعة الأولى من المدربين المعتمدين وذلك ضمن مبادرة “ارتقاء” لتطوير المدربين في جميع القطاعات المالية لهدف تطوير مهارات الممارسين من الكوادر الوطنية الراغبين بالالتحاق بمجال التدريب في القطاع المالي الذي يضم قطاعات البنوك والأوراق المالية والتأمين والتمويل إضافة إلى تطوير المدربين الحاليين وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الأكاديمية المالية.

وأكد المدير العام للأكاديمية مانع بن محمد آل خمسان خلال الحفل , دور الأكاديمية بتطوير الممارسين والمدربين للمشاركة في تطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وقدم البرنامج التدريبي للمشاركين رحلة تطويرية ثرية للتدريب وفقاً لأحدث الأساليب والمهارات التدريبية وتطبيق عملي على مهارات التدريب مما تسهم في تمكين المشاركين من ممارسة العملية التدريبية بمستوى متميز من الأداء.